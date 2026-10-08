El análisis de la clasificación; los pibes se levantaron a tiempo y Argentina está en semifinales

Con una base sanjuanina, la Selección le ganó 5-4 a Francia en los cuartos de final. Mejoró en lo individual y sacó la diferencia en el segundo tiempo.

Ataque. Joaquin Morales encabeza uno de los intentos de Argentina que venció a Francia y está en semifinales del Mundial Sub 19.

La Selección argentina Sub-19 de hockey sobre patines ya está entre los cuatro mejores del mundo. Este jueves, en el COP Arena del Parque Olímpico de Luque, superó 5-4 a Francia en los cuartos de final de los World Skate Games Asunción 2026 y mañana jugará la semifinal.

El partido tenía una carga especial. Argentina había llegado a esta instancia como tercera de su grupo, después de golear 7-3 a Suiza, caer 6-1 ante España y empatar 2-2 con Italia. Francia, en cambio, venía de terminar segunda en la otra zona. El cruce asomaba parejo y lo fue durante buena parte del encuentro.

Respuesta individual La gran diferencia con lo visto en la fase de grupos estuvo en el rendimiento individual. El equipo que dirige Esteban Avalos mostró otra intensidad en cada duelo, ganó más pelotas divididas y fue más preciso en la definición. Los jugadores recuperaron la confianza que se había resentido tras la derrota con España y eso se notó en la pista.

El segundo tiempo marcó la diferencia Francia sostuvo la paridad durante el primer tiempo, pero en el complemento Argentina impuso su ritmo. Con más posesión y mejor lectura de los espacios, el conjunto nacional fue construyendo la ventaja hasta cerrar el 5-4 que le dio el pasaje a semifinales.

Sello sanjuanino San Juan vuelve a ser protagonista en la celeste y blanca. La mayoría del plantel es sanjuanino, con Bautista Romero entre ellos, y el capitán Nicolás Alonzo como una de las referencias del equipo. El grupo se completa con los mendocinos Lucas Sottano, Bautista Pascual y Valentín Funes, bajo la conducción técnica del mendocino Esteban Avalos.