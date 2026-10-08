    • 8 de octubre de 2026 - 17:02

    El análisis de la clasificación; los pibes se levantaron a tiempo y Argentina está en semifinales

    Con una base sanjuanina, la Selección le ganó 5-4 a Francia en los cuartos de final. Mejoró en lo individual y sacó la diferencia en el segundo tiempo.

    Ataque. Joaquin Morales encabeza uno de los intentos de Argentina que venció a Francia y está en semifinales del Mundial Sub 19.

    Ataque. Joaquin Morales encabeza uno de los intentos de Argentina que venció a Francia y está en semifinales del Mundial Sub 19.

    Foto:

    Por Alfred Bridge

    La Selección argentina Sub-19 de hockey sobre patines ya está entre los cuatro mejores del mundo. Este jueves, en el COP Arena del Parque Olímpico de Luque, superó 5-4 a Francia en los cuartos de final de los World Skate Games Asunción 2026 y mañana jugará la semifinal.

    Leé además

    en final infartante, argentina vencio a francia y avanzo a semifinales del mundial sub 19 de hockey sobre patines

    En final infartante, Argentina venció a Francia y avanzó a semifinales del Mundial Sub 19 de hockey sobre patines

    Por Redacción Diario de Cuyo
    nicolas tagliafico critico la organizacion de los torneos de afa: perdi el amor por el futbol argentino

    Nicolás Tagliafico criticó la organización de los torneos de AFA: "Perdí el amor por el fútbol argentino"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El partido tenía una carga especial. Argentina había llegado a esta instancia como tercera de su grupo, después de golear 7-3 a Suiza, caer 6-1 ante España y empatar 2-2 con Italia. Francia, en cambio, venía de terminar segunda en la otra zona. El cruce asomaba parejo y lo fue durante buena parte del encuentro.

    Respuesta individual

    La gran diferencia con lo visto en la fase de grupos estuvo en el rendimiento individual. El equipo que dirige Esteban Avalos mostró otra intensidad en cada duelo, ganó más pelotas divididas y fue más preciso en la definición. Los jugadores recuperaron la confianza que se había resentido tras la derrota con España y eso se notó en la pista.

    El segundo tiempo marcó la diferencia

    Francia sostuvo la paridad durante el primer tiempo, pero en el complemento Argentina impuso su ritmo. Con más posesión y mejor lectura de los espacios, el conjunto nacional fue construyendo la ventaja hasta cerrar el 5-4 que le dio el pasaje a semifinales.

    Sello sanjuanino

    San Juan vuelve a ser protagonista en la celeste y blanca. La mayoría del plantel es sanjuanino, con Bautista Romero entre ellos, y el capitán Nicolás Alonzo como una de las referencias del equipo. El grupo se completa con los mendocinos Lucas Sottano, Bautista Pascual y Valentín Funes, bajo la conducción técnica del mendocino Esteban Avalos.

    Lo que viene

    Argentina jugará la semifinal este viernes, ante un rival que se conocerá al cierre de los cuartos de final. La definición del Mundial Sub-19 será el sábado. El recuerdo de San Juan 2022, cuando los juveniles argentinos fueron campeones del mundo en casa, vuelve a aparecer en el horizonte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Martín Olate, de General Alvear, es el árbitro designado para dirigir San Carlos ante Desamparados. 

    Una terna mendocina para Desamparados y una puntana para Unión en el Regional Amateur

    Por Vanessa Chaparro
    Entrenamiento. La selección de San Juan trabaja de cara a los Binacionales en Mendoza del mes próximo.

    Juegos Binacionales: El taekwondo sanjuanino afina su preparación con la mira puesta a Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Categoría A. Bianconeri vs Atlético Madera.

    Fecha 4 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Carlos Tevez.

    Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

    Por Redacción Diario de Cuyo