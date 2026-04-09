El campeonato Nacional Apertura de Judo tuvo su presentación formal

Durante los días 10, 11 y 12 de abril, la provincia de San Juan se convertirá en epicentro del judo nacional con la realización del Campeonato Nacional Apertura , que tendrá lugar en el Estadio Aldo Cantoni . Una muestra más de la actividad deportiva que en la provincia tiene escenarios privilegiados.

El evento reunirá a más de 1.500 (70 de San Juan) competidores provenientes de distintas provincias del país, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario deportivo de la disciplina.

En la mañana de este jueves, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, se realizó la presentación oficial del torneo con la presencia del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone ; el subsecretario de Deportes Federados, Martín Riveros ; el presidente de la Federación Sanjuanina de Judo, Luis Meritello y Eduardo Fernández, director deportivo de la Confederación Argentina de Judo .

Luis Meritello : “En este torneo los competidores superan los 1.500 inscriptos. La federación y la confederación están muy bien estructuradas, tiene áreas de arbitraje, vienen árbitros internacionales, áreas de infraestructura, etc. No quiero dejar pasar mi agradecimiento al Gobierno de la provincia, al gobernador, al ministro de Turismo, Cultura y Deporte y especialmente a la Secretaría de Deporte y a la Agencia de Deportes, con Pablo Aubone, un trabajador incansable con quien nos hablamos permanentemente para ultimar todos los detalles, pero es fundamental, es uno de los cimientos de este campeonato”.

Eduardo Fernández : “Estamos muy contentos de venir nuevamente a San Juan; el apoyo que nos da el gobierno de San Juan, todas las autoridades ligadas al deporte, la gente que trabaja en el estadio que nos ha allanado cualquier problemita que podemos llegar a tener. Esto ya viene con mucha experiencia del año pasado y la relación con toda esa gente es de primera.

SAN JUAN ESCENARIO

Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero : “Quiero poner en valor el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Deporte y desde la Agencia. Hay un trabajo a veces silencioso, pero para nosotros clave y fundamental que realizan los subsecretarios, los directores, la Agencia. Sin el trabajo cotidiano de ellos es imposible que San Juan tenga el movimiento deportivo que ha tenido el año pasado y que tiene este año.

Vamos a tener un fin de semana con mucho deporte, con mucha actividad. Invitar a los sanjuaninos para que vengan viernes, sábado y domingo a ver el mejor judo del país en el Cantoni. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos para que disfrutemos un deporte de alto nivel como el judo en este Campeonato Nacional Apertura”.