    • 14 de octubre de 2026 - 06:43

    El Desafío Valle de la Luna entró en su cuenta regresiva para su cuarta edición en Ischigualasto

    La gran prueba del MTB en un escenario único será en el atardecer del sábado 24 de octubre.

    Unico. El Desafío Valle de la Luna terminará con las primeras horas de la noche en un espectáculo sensacional.

    Unico. El Desafío Valle de la Luna terminará con las primeras horas de la noche en un espectáculo sensacional.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Llegó el momento. Diez días por delante para una carrera diferente. El Desafío Valle de la Luna vuelve a escena y en una nueva edición, promete romper con todos los registros anteriores. La cuenta regresiva de cara al 24 de octubre ya empezó y San Juan se prepara.

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    En medio de la imponente belleza natural de Ischigualasto, en el corazón del Valle de la Luna, llega este desafío que ofrece a los ciclistas la oportunidad de explorar un terreno espectacular y desafiante.

    En esta Cuarta Edición la largada será al atardecer, en un colorido SUNSET que convertirá la experiencia en algo único e inolvidable. El parque provincial, famoso por su riqueza geológica y paisajes surrealistas, se convierte en el escenario perfecto para una competencia de ciclismo inolvidable.

    Los competidores se enfrentarán a un emocionante recorrido que combina tramos de senderos, caminos rurales y pasajes impresionantes a través de formaciones rocosas únicas. Su relieve no presenta una complejidad significativa, lo que hace que la carrera sea accesible tanto para ciclistas amateurs como para ciclistas de élite que buscan su mejor performance.

    La cuarta edición del Desafío Valle de la Luna (MTB Sunset) se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026. Esta emblemática competencia de mountain bike será en el corazón del Parque Provincial Ischigualasto, permitiendo a los ciclistas pedalear entre paisajes Patrimonio de la Humanidad en un formato al atardecer.

    Cronograma y Horarios

    • Acreditaciones: Se realizarán el viernes 23 de octubre de 14 a 20 en el Salón de Cultura de San Agustín de Valle Fértil. Es obligatorio presentar DNI y cargar previamente el certificado médico y deslinde en el portal oficial.

    • Largada (Sábado 24/10):

    • 18: Categorías Competitivas, Gravel y Eléctricas.

    • 18:30: Categorías Promocionales.

    • Premiación: Sábado 24 de octubre a las 22 en Ischigualasto.

    Circuitos y Distancias

    Ambas opciones inician y finalizan en el ingreso al parque, recorriendo puntos icónicos como el Valle Pintado y la Cancha de Bochas:

    • 35K (Promocional / Participativa): Al llegar a la formación rocosa El Hongo, desvía hacia la derecha para emprender el regreso hacia la meta, pasando por la duna de colores.

    • 65K (Competitiva Largo): En El Hongo, toma un desvío hacia la izquierda que pasa por las zonas de hidratación primarias antes de retomar el sendero principal por la barranca de azufre.

    Inscripciones y Kit Oficial

    Las inscripciones se gestionan a través de la Web Oficial del Desafío Valle de la Luna. El kit del corredor de esta edición incluye el jersey oficial DVL 2026, medalla finisher, cuello multifunción, número con chip de cronometraje y seguro de corredor.

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