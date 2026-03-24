El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, tuvo un recibimiento especial con Lionel Messi, quien se sumó al plantel para los partidos ante Zambia y Mauritania.

Compartir







La Selección Argentina se prepara para afrontar la última Fecha FIFA antes de dar a conocer la lista definitiva del plantel que defender la corona en el Mundial 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, los jugadores citados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Zambia y Mauritania comenzaron a desembarcar al país para trasladarse inmediatamente al predio de entrenamiento en Ezeiza. El capitán Lionel Messi llegó por la mañana del martes al centro de práctica que lleva su nombre y fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia.

“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió el Chiqui en sus redes sociales, junto con distintas fotos que lo mostraron dialogando con el futbolista de 38 años que viene de alcanzar los 900 goles en su carrera y el fin de semana anotó un tanto de tiro libre en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City por la MLS.

image Lionel Scaloni llamó a 30 jugadores después de los últimos movimientos que realizó tras la primera difusión de la lista oficial. El DT decidió sumar también a Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Agustín Giay (Palmeiras), pero debió prescindir de los defensores Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones.

Tras la cancelación de la Finalíssima ante España y el posterior amistoso contra Qatar, Argentina no logró consensuar con los europeos una nueva sede para el duelo entre el campeón de América y el de Europa. En ese contexto, se debieron armar partidos de preparación de emergencia. En primera instancia, se coordinó con la Selección de Guatemala, pero ese choque terminó siendo cancelado por las normativas FIFA que impedían al elenco centroamericano viajar a Sudamérica luego de jugar en Italia contra Argelia.