Escándalo en Floresta: cobró un penal y lo anuló tras ver la jugada en un celular

El empate sin goles entre All Boys y Godoy Cruz , por la fecha 33 de la Primera Nacional , quedó en segundo plano. Lo que dejó el partido del lunes en el Estadio Islas Malvinas , en Floresta, fue la actuación de Nicolás Lamolina , que cobró un penal inexistente en el final, se lo mostraron en un teléfono celular y terminó rectificándose. En la categoría no hay VAR .

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El partido empezó tarde. Hubo incidentes en los accesos al estadio luego de que las fuerzas de seguridad aplicaran el derecho de admisión a dos hinchas. Hubo enfrentamientos con la policía , que usó balas de goma , y terminó con ocho detenidos . El inicio se demoró media hora .

Ya con la pelota en juego, el trámite fue equilibrado. En el primer tiempo, la mejor la tuvo All Boys : Nouet quedó mano a mano con el arquero y un defensor despejó sobre la línea.

En el complemento, Godoy Cruz se acercó más. A los 23 minutos , Lamolina sancionó un primer penal para el Tomba por una supuesta mano que en realidad fue un pelotazo en la cabeza de un defensor local. Martín Pino lo ejecutó y pegó en el travesaño .

La jugada del escándalo

A dos minutos del final, Lamolina entendió que Iván Zafarana había cometido infracción sobre Axel Rodríguez dentro del área. Cobró penal y expulsó al jugador con roja directa. Pero el contacto había ocurrido fuera del área.

Cobró cualquiera y un jugador le muestra el CeluVAR

JUAAAAAAAA pic.twitter.com/NqMSMZoJ1y — CABAK (@HoracioCabak) October 13, 2026

Los jugadores y el cuerpo técnico de All Boys rodearon al árbitro. En medio del caos, el propio Zafarana volvió a la cancha con un celular para mostrarle la repetición. Se sumó Héctor Capurro, ex dirigente del club, con su propio teléfono. El técnico Fabián Nardozza fue expulsado por sus protestas.

Lamolina primero sostuvo su decisión, pero finalmente la cambió y ordenó un tiro libre en lugar del penal. Argumentó que su asistente le había avisado que la falta fue afuera, aunque esa versión generó dudas porque la corrección llegó después de que le mostraran las imágenes en los celulares.

En total, el juego estuvo detenido 23 minutos, con protestas cruzadas y largas deliberaciones de la terna.

El final y la repercusión

Con el partido reanudado, Godoy Cruz ejecutó el tiro libre con una jugada corta y el arquero de All Boys atajó el remate y despejó el rebote. El 0-0 no cambió.

El episodio dio la vuelta al mundo en redes, donde el usuario Nicolás Clementoni (@clementonico en X) lo bautizó “celuVAR”. Además, abre un debate: la FIFA solo habilita el VAR oficial para revisar jugadas, no imágenes de dispositivos ajenos. El uso de un celular para modificar una decisión es un antecedente inusual y podría traer sanciones para el árbitro.