Fabián Flaqué, protagonista en El Zonda: firme arranque en el Top Race

Flaqué fue uno de los destacados en el Top Race en El Zonda, donde el piloto sanjuanino se metió entre los mejores en los entrenamientos.

Fabián Flaqué se destacó en el inicio del Top Race en El Zonda.

Fabián Flaqué comenzó con protagonismo el fin de semana del Top Race en San Juan, siendo uno de los pilotos que salió a pista en la tanda libre autorizada. El sanjuanino mostró un rendimiento sólido y se posicionó entre los mejores.

En la tanda, el más rápido fue Roberto Lobay con un tiempo de 1:24.045, seguido por Norberto Grosso a 0.542. Por su parte, Fabián Flaqué finalizó en el tercer lugar con 1:24.675, dejando buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Flaqué y su ilusión en El Zonda El piloto sanjuanino volvió a demostrar que correr en El Zonda es una motivación extra, algo que se reflejó en su rendimiento en pista. Flaqué se posiciona como la carta local para pelear en el Top Race.

Detrás se ubicaron Federico Montans, Alejandro Irazusta y Pedro Marizcurrena, completando una tanda con pocos autos pero de buen nivel competitivo.

image Más acción con TC2000 y Fórmula Nacional La jornada también tuvo actividad del TC2000, donde Gabriel Ponce de León marcó el mejor tiempo con 1:12.467, seguido por Nicolás Palau y Emiliano Stang, en una categoría que promete gran espectáculo.