    • 10 de abril de 2026 - 19:10

    Fabián Flaqué, protagonista en El Zonda: firme arranque en el Top Race

    Flaqué fue uno de los destacados en el Top Race en El Zonda, donde el piloto sanjuanino se metió entre los mejores en los entrenamientos.

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    Fabián Flaqué se destacó en el inicio del  Top Race en El Zonda.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fabián Flaqué comenzó con protagonismo el fin de semana del Top Race en San Juan, siendo uno de los pilotos que salió a pista en la tanda libre autorizada. El sanjuanino mostró un rendimiento sólido y se posicionó entre los mejores.

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    En la tanda, el más rápido fue Roberto Lobay con un tiempo de 1:24.045, seguido por Norberto Grosso a 0.542. Por su parte, Fabián Flaqué finalizó en el tercer lugar con 1:24.675, dejando buenas sensaciones de cara a lo que viene.

    Detrás se ubicaron Federico Montans, Alejandro Irazusta y Pedro Marizcurrena, completando una tanda con pocos autos pero de buen nivel competitivo.

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    Más acción con TC2000 y Fórmula Nacional

    La jornada también tuvo actividad del TC2000, donde Gabriel Ponce de León marcó el mejor tiempo con 1:12.467, seguido por Nicolás Palau y Emiliano Stang, en una categoría que promete gran espectáculo.

    En tanto, la Fórmula Nacional tuvo como líder a Tomás Campra, en otra de las categorías que forman parte de este gran evento del automovilismo argentino.

    El fin de semana continuará con más acción en pista en el marco de la segunda fecha del campeonato, que reúne a las principales categorías en el histórico circuito sanjuanino.

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