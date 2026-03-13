Facundo Tivani logró Plata en la CRI del Argentino de Menores y Juveniles que corren en Catamarca

Catamarca se convirtió en el epicentro del ciclismo nacional con el inicio del Campeonato Argentino de Ruta para categorías Menores y Juveniles. En una jornada marcada por el alto nivel competitivo, se definió el primer podio de la cita máxima.

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En la contrarreloj individual (CRI) de la categoría Juniors, el sanjuanino Facundo Tivani logró una sobresaliente actuación y se quedó con la medalla de plata, representando a la selección sanjuanina. Tivani completó el recorrido de 18 kilómetros con un tiempo de 25 minutos, 14 segundos y 532 milésimas, resultado que lo ubicó en el segundo escalón del podio en esta primera jornada de competencia.

Máximo Sala (ACOBA) – Medalla de Bronce

RESULTADOS EN SAN FERNANDO

En la categoría 2008, Martín Deltín, representante de la Asociación Ciclista de la Costa Santa Fe (ACCOS), se alzó con el título de campeón argentino en la especialidad de contrarreloj individual para la categoría Varones Junior. En la categoría Damas Junior (2008 - 2009), Maite Ovejero de Catamarca, logró la tercera posición obteniendo la medalla de bronce y se metió entre las tres mejores del país.-

En esa categoría, se consagró Campeona Argentina Yasmin Almada (Corrientes). En Varones Junior (2008 - 2009), participaron los catamarqueños Thomas Breppe y Francisco Luna, llegando en las posiciones 21° y 41°, respectivamente. Allí, se consagró Martín Deltín (Santa Fe).

Por el lado de las Clase 2010, en Damas estuvo presente la catamarqueña Sofía Chayle, logrando un sexto puesto. Zaira Rojas (Buenos Aires) conquistó la medalla de oro. Mientras que en los Varones, no hubo catamarqueños y el ganador fue Benjamín Turdo (Santa Fe).

La actividad continuará este sábado, con base en el EstadIo Provincial Bicentenario. En este caso, las pruebas serán en pelotón.

A las 8:30 hs inicia la acción con Damas de las clases 2012, 2013 y 2014. A las 9:30 hs será el turno de Varones 2013 - 2014; mientras que a las 10:30 hs lo harán Varones 2012. Posteriormente, desde las 13:30 hs estarán en carrera Varones 2011, y cerrará a las 15 hs Damas 2010-2011.