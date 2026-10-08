Fecha 4 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

Una nueva fecha de la Liga F7 dejó emociones intensas, lluvia de goles y encuentros de altísimo nivel competitivo en las canchas de Elite Club. A continuación, el resumen detallado de todo lo sucedido en la Categoría A (Copa DIARIO DE CUYO), Categoría B y Categoría C.
Categoría A
- Adove FC 2 - 2 Atl. Madera
- Goles: Federica Paredes y Luciana Yamila Porres Chipre (Adove FC); Milagros Iacopini y Luz Menegazzo (Atl. Madera).
- MVP: Luciana Yamila Porres Chipre (Adove FC).
- Club de Amigas 0 - 5 Puntineras
- Goles: Elizabeth Moncho (2), Antonella Venerdini, Martina Toro y Florencia Botta (Puntineras).
- MVP: Elizabeth Moncho (Puntineras).
- Bianconeri 1 - 1 Fénix F.C.
- Goles: Abigaíl Frías (Bianconeri); Camila Quinteros (Fénix F.C.).
- MVP: Martina Romarión (Bianconeri).
- La Scabioneta 7 - 0 Nación F.C.
- Goles: Jeniree Espin (2), Gimena Aguilar, Laura Contrera, Valentina Baudonnet, Macarena Pereyra y Tamara Fernández (La Scabioneta).
- MVP: Jeniree Espin (La Scabioneta).
- LBNV 5 - 5 United FC
- Goles: Julieta Atencio (2), Constanza Rampulla (2) y Rocío Colombo (LBNV); Gianella Castan, Victoria Godoy, Joana Plaza, Analía Leiva y Sol Rossi (United FC).
- MVP: Carolina Molina (United FC).
Categoría B
- Champa F.C. 2 - 4 Champagnat
- Goles: Aixa Urqueta y Ana Orellano (Champa F.C.); Sofía Recabarren, Antonella Zabatarelli, Mara Knafelc y Belén Bústos (Champagnat).
- MVP: Jesica Martín (Champagnat).
- Margaritas 0 - 6 Punt. Estudiantil
- Goles: Sofía Guerra (2), Florencia Zibarelli (2), Valentina Putelli y Ana Paula Nazar (Punt. Estudiantil).
- MVP: Sofía Guerra (Punt. Estudiantil).
- Capra 5 - 3 La Fiori
- Goles: María José Aracena (4) y Mica Díaz (Capra); Ángela Soria, Lorena López y Macarena Castro (La Fiori).
- MVP: María José Aracena (Capra).
- Pandora FC 8 - 7 Vikingas
- Goles: Florencia Pérez (3), Maira Morales (2), Gisela Palacio (2) y Julieta Oliverio (Pandora FC); Guillermina Bustos (3), Marina Sánchez (2), Valentina Victoria y Guadalupe Mota (Vikingas).
- MVP: Florencia Pérez (Pandora FC).
- Leonas F.C. 3 - 3 Minaster
- Goles: Tamara Nuñez (2) y Melani Molina (Leonas F.C.); Abigaíl Moreno (2) y Martina Gómez (Minaster).
- MVP: Tamara Nuñez (Leonas F.C.).
- Los Angeles 1 - 2 Olimpo Team
- Goles: Elvia Carrizo (Los Angeles); Fátima Olavarría y Rita Ortega (Olimpo Team).
- MVP: Fátima Olavarría (Olimpo Team).
Categoría C
- Celtic F.C. 2 - 0 Fundamentalistas
- Goles: Celina Bústos y Paloma Prado (Celtic F.C.).
- MVP: Celina Bústos (Celtic F.C.).
- Adovitas 4 - 2 Barsedlona
- Goles: Guada Jeraldo (3) y Guadalupe Crubellier (Adovitas); Valentina Báez y Magalí Videla (Barsedlona).
- MVP: Guada Jeraldo (Adovitas).
- Necaxa F.C. 4 - 3 Nova F.C.
- Goles: Nazarena Iriarte (3) y Luz Jofré (Necaxa F.C.); Luciana Ferrer (2) y Anela Caballero (Nova F.C.).
- MVP: Nazarena Iriarte (Necaxa F.C.).
- Académicas F.C. 1 - 5 Capritas
- Goles: Marianne López (Académicas F.C.); Agostina Videla (3), Belén Janavel y Antonella Escoda (Capritas).
- MVP: Agostina Videla (Capritas).
- Constructoras 1 - 2 La Verna
- Goles: Valentina Orrego (Constructoras); Yamila Riveros y Delfina Lanteri (La Verna).
- MVP: Delfina Lanteri (La Verna).
- Minerva 2 - 4 San Birrence
- Goles: Ailén Mercado y Micaela Basso (Minerva); Emilia Turcuman (2), Celeste Armendariz y Delfina Quintero (San Birrence).
- MVP: Emilia Turcuman (San Birrence).
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