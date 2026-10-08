    • 8 de octubre de 2026 - 09:46

    Fecha 4 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Concluyó la cuarta fecha del Torneo Clausura. A continuación, la cobertura completa partido a partido con todos los marcadores, las anotadoras de la jornada y las jugadoras elegidas como las más valiosas de cada cruce.

    Categoría A. Bianconeri vs Atlético Madera.

    Categoría A. Bianconeri vs Atlético Madera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva fecha de la Liga F7 dejó emociones intensas, lluvia de goles y encuentros de altísimo nivel competitivo en las canchas de Elite Club. A continuación, el resumen detallado de todo lo sucedido en la Categoría A (Copa DIARIO DE CUYO), Categoría B y Categoría C.

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    Categoría A

    • Adove FC 2 - 2 Atl. Madera
      • Goles: Federica Paredes y Luciana Yamila Porres Chipre (Adove FC); Milagros Iacopini y Luz Menegazzo (Atl. Madera).
      • MVP: Luciana Yamila Porres Chipre (Adove FC).
    • Club de Amigas 0 - 5 Puntineras
      • Goles: Elizabeth Moncho (2), Antonella Venerdini, Martina Toro y Florencia Botta (Puntineras).
      • MVP: Elizabeth Moncho (Puntineras).
    • Bianconeri 1 - 1 Fénix F.C.
      • Goles: Abigaíl Frías (Bianconeri); Camila Quinteros (Fénix F.C.).
      • MVP: Martina Romarión (Bianconeri).
    • La Scabioneta 7 - 0 Nación F.C.
      • Goles: Jeniree Espin (2), Gimena Aguilar, Laura Contrera, Valentina Baudonnet, Macarena Pereyra y Tamara Fernández (La Scabioneta).
      • MVP: Jeniree Espin (La Scabioneta).
    • LBNV 5 - 5 United FC
      • Goles: Julieta Atencio (2), Constanza Rampulla (2) y Rocío Colombo (LBNV); Gianella Castan, Victoria Godoy, Joana Plaza, Analía Leiva y Sol Rossi (United FC).
      • MVP: Carolina Molina (United FC).

    Categoría B

    • Champa F.C. 2 - 4 Champagnat
      • Goles: Aixa Urqueta y Ana Orellano (Champa F.C.); Sofía Recabarren, Antonella Zabatarelli, Mara Knafelc y Belén Bústos (Champagnat).
      • MVP: Jesica Martín (Champagnat).
    • Margaritas 0 - 6 Punt. Estudiantil
      • Goles: Sofía Guerra (2), Florencia Zibarelli (2), Valentina Putelli y Ana Paula Nazar (Punt. Estudiantil).
      • MVP: Sofía Guerra (Punt. Estudiantil).
    • Capra 5 - 3 La Fiori
      • Goles: María José Aracena (4) y Mica Díaz (Capra); Ángela Soria, Lorena López y Macarena Castro (La Fiori).
      • MVP: María José Aracena (Capra).
    • Pandora FC 8 - 7 Vikingas
      • Goles: Florencia Pérez (3), Maira Morales (2), Gisela Palacio (2) y Julieta Oliverio (Pandora FC); Guillermina Bustos (3), Marina Sánchez (2), Valentina Victoria y Guadalupe Mota (Vikingas).
      • MVP: Florencia Pérez (Pandora FC).
    • Leonas F.C. 3 - 3 Minaster
      • Goles: Tamara Nuñez (2) y Melani Molina (Leonas F.C.); Abigaíl Moreno (2) y Martina Gómez (Minaster).
      • MVP: Tamara Nuñez (Leonas F.C.).
    • Los Angeles 1 - 2 Olimpo Team
      • Goles: Elvia Carrizo (Los Angeles); Fátima Olavarría y Rita Ortega (Olimpo Team).
      • MVP: Fátima Olavarría (Olimpo Team).

    Categoría C

    • Celtic F.C. 2 - 0 Fundamentalistas
      • Goles: Celina Bústos y Paloma Prado (Celtic F.C.).
      • MVP: Celina Bústos (Celtic F.C.).
    • Adovitas 4 - 2 Barsedlona
      • Goles: Guada Jeraldo (3) y Guadalupe Crubellier (Adovitas); Valentina Báez y Magalí Videla (Barsedlona).
      • MVP: Guada Jeraldo (Adovitas).
    • Necaxa F.C. 4 - 3 Nova F.C.
      • Goles: Nazarena Iriarte (3) y Luz Jofré (Necaxa F.C.); Luciana Ferrer (2) y Anela Caballero (Nova F.C.).
      • MVP: Nazarena Iriarte (Necaxa F.C.).
    • Académicas F.C. 1 - 5 Capritas
      • Goles: Marianne López (Académicas F.C.); Agostina Videla (3), Belén Janavel y Antonella Escoda (Capritas).
      • MVP: Agostina Videla (Capritas).
    • Constructoras 1 - 2 La Verna
      • Goles: Valentina Orrego (Constructoras); Yamila Riveros y Delfina Lanteri (La Verna).
      • MVP: Delfina Lanteri (La Verna).
    • Minerva 2 - 4 San Birrence
      • Goles: Ailén Mercado y Micaela Basso (Minerva); Emilia Turcuman (2), Celeste Armendariz y Delfina Quintero (San Birrence).
      • MVP: Emilia Turcuman (San Birrence).

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