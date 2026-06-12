Fernanda Illanes fue habilitada para el Panamericano de Colombia, pero su participación depende de reunir los fondos

La destacada patinadora sanjuanina integra la lista de deportistas habilitados para competir en el Campeonato Panamericano de Patín Carrera que se disputará en julio en Colombia. Sin embargo, deberá afrontar los gastos del viaje para poder estar presente.

Fernanda Illanes vuelve a destacarse en el patín carrera a nivel internacional. La deportista sanjuanina fue incluida en la nómina de corredores habilitados para participar del Campeonato Panamericano de Naciones de Patín Carrera, que se desarrollará del 14 al 19 de julio en Guarne, Colombia.

La noticia fue comunicada por el Comité Nacional de Carreras, que dio a conocer la lista de clasificados y habilitados para la competencia. Aunque cuatro corredores obtuvieron la clasificación directa, Illanes figura dentro del grupo de deportistas habilitados, una condición que le permite competir, pero con la obligación de costear por cuenta propia todos los gastos vinculados al viaje y la participación.

La situación generó incertidumbre para la atleta oriunda de Pocito, ya que si bien recibió la confirmación de que formará parte de la Selección Argentina en otra competencia prevista para septiembre en Rosario, la posibilidad de estar en el Panamericano de Colombia quedó supeditada a la disponibilidad económica.

Fernanda integra la nómina de velocistas habilitados para disputar varias pruebas del certamen continental. Entre ellas figuran los 200 metros y 1.000 metros en pista, los 100 metros carriles y la vuelta sprint en ruta, además de la tradicional maratón de 42 kilómetros que suele cerrar cada edición del torneo.

Reconocida como una de las máximas exponentes del patín carrera de San Juan, Illanes ha representado a la provincia y al país en numerosas competencias nacionales e internacionales, consolidándose como una deportista de alto rendimiento. Por estas horas, la patinadora se encuentra a contrarreloj para definir si podrá reunir los recursos necesarios para concretar el viaje y aprovechar una oportunidad que podría significar una nueva experiencia internacional en su carrera deportiva.