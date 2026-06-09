Final del Apertura sanjuanino: Minero y 9 de Julio definirán al campeón en cancha de Trinidad

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura de Primera División ya tiene escenario definido. Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán este domingo en la cancha de Trinidad, en el Barrio Atlético, luego de que se descartara la utilización del Estadio San Juan del Bicentenario.
La modificación responde a los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento que se realizan en el principal estadio de la provincia de cara al compromiso que disputarán Los Pumas durante el próximo mes.
Desde la entidad madre del fútbol sanjuanino informaron que, por razones de fuerza mayor, toda la jornada de definiciones se trasladará a las instalaciones del Club Atlético Trinidad, donde se conocerán los campeones de Cuarta y Primera División.
El encuentro más esperado comenzará a las 17 y tendrá frente a frente a Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio. El equipo dirigido por Ernesto Fullana llega a la definición tras eliminar a Colón Junior en la tanda de penales, mientras que el conjunto nuevejulino sorprendió al dejar en el camino a Desamparados.
Según el reglamento, si el partido termina empatado al cabo de los 90 minutos, el campeón del Apertura se definirá directamente mediante remates desde el punto penal.
Habrá final en Cuarta División
La actividad comenzará previamente, desde las 14, con la final de Cuarta División, que tendrá como protagonistas a Peñarol y Desamparados.
De esta manera, el estadio de Trinidad será el epicentro de una jornada decisiva para el fútbol sanjuanino, con dos finales que prometen una gran convocatoria y la definición de los primeros campeones de la temporada 2026. En los próximos días se darán a conocer detalles de las ubicaciones para cada parcialidad y precios de entradas.