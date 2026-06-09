    • 9 de junio de 2026 - 18:01

    Final del Apertura sanjuanino: Minero y 9 de Julio definirán al campeón en cancha de Trinidad

    La final de Primera División del Torneo Apertura se disputará este domingo en el Barrio Atlético, mientras que también se jugará la final de Cuarta División.

    Minero y 9 de Julio disputarán la final del Apertura en cancha de Trinidad.

    Minero y 9 de Julio disputarán la final del Apertura en cancha de Trinidad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura de Primera División ya tiene escenario definido. Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán este domingo en la cancha de Trinidad, en el Barrio Atlético, luego de que se descartara la utilización del Estadio San Juan del Bicentenario.

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    La modificación responde a los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento que se realizan en el principal estadio de la provincia de cara al compromiso que disputarán Los Pumas durante el próximo mes.

    Desde la entidad madre del fútbol sanjuanino informaron que, por razones de fuerza mayor, toda la jornada de definiciones se trasladará a las instalaciones del Club Atlético Trinidad, donde se conocerán los campeones de Cuarta y Primera División.

    Según el reglamento, si el partido termina empatado al cabo de los 90 minutos, el campeón del Apertura se definirá directamente mediante remates desde el punto penal.

    Habrá final en Cuarta División

    La actividad comenzará previamente, desde las 14, con la final de Cuarta División, que tendrá como protagonistas a Peñarol y Desamparados.

    De esta manera, el estadio de Trinidad será el epicentro de una jornada decisiva para el fútbol sanjuanino, con dos finales que prometen una gran convocatoria y la definición de los primeros campeones de la temporada 2026. En los próximos días se darán a conocer detalles de las ubicaciones para cada parcialidad y precios de entradas.

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