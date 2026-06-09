Final del Apertura sanjuanino: Minero y 9 de Julio definirán al campeón en cancha de Trinidad

La final de Primera División del Torneo Apertura se disputará este domingo en el Barrio Atlético, mientras que también se jugará la final de Cuarta División.

Minero y 9 de Julio disputarán la final del Apertura en cancha de Trinidad.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura de Primera División ya tiene escenario definido. Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán este domingo en la cancha de Trinidad, en el Barrio Atlético, luego de que se descartara la utilización del Estadio San Juan del Bicentenario.

La modificación responde a los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento que se realizan en el principal estadio de la provincia de cara al compromiso que disputarán Los Pumas durante el próximo mes.

Desde la entidad madre del fútbol sanjuanino informaron que, por razones de fuerza mayor, toda la jornada de definiciones se trasladará a las instalaciones del Club Atlético Trinidad, donde se conocerán los campeones de Cuarta y Primera División.

El encuentro más esperado comenzará a las 17 y tendrá frente a frente a Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio. El equipo dirigido por Ernesto Fullana llega a la definición tras eliminar a Colón Junior en la tanda de penales, mientras que el conjunto nuevejulino sorprendió al dejar en el camino a Desamparados.

Según el reglamento, si el partido termina empatado al cabo de los 90 minutos, el campeón del Apertura se definirá directamente mediante remates desde el punto penal.