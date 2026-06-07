Franco Colapinto terminó 14° en un accidentado Gran Premio de Mónaco que ganó Antonelli

Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto (había terminado 15°, pero subió un lugar por la penalización a Sergio Pérez) en un caótico Gran Premio de Mónaco, una competencia que estuvo marcada por incidentes, sanciones y una extensa interrupción de casi 45 minutos debido a daños detectados en el asfalto del circuito callejero del Principado.

El choque de Colapinto contra un muro en la segunda práctica del GP de Mónaco: "Por suerte, no se rompió nada"

Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula

El piloto argentino de Alpine tuvo una carrera compleja desde distintos frentes. Aunque logró avanzar una posición en la largada gracias al abandono temprano de Max Verstappen, más adelante sufrió una penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane, una infracción que también cometieron varios pilotos de la categoría.

Durante gran parte de la prueba, Colapinto se mantuvo cerca de los puestos de puntos. Sin embargo, una parada lenta en boxes durante la vuelta 38 lo hizo retroceder en el clasificador. Además, quedó atrapado en una estrategia de Williams, que volvió a implementar la táctica utilizada en 2025 para favorecer la parada de uno de sus autos mediante un tren de monoplazas que dificultó cualquier intento de sobrepaso.

La carrera cambió por completo en la vuelta 60 cuando Lance Stroll protagonizó un accidente que obligó a la salida del auto de seguridad . Poco después, Charles Leclerc chocó en la misma zona, provocando una bandera roja. La dirección de carrera decidió detener la competencia al detectar importantes imperfecciones en el asfalto recientemente repavimentado de la última curva del circuito.

Tras una espera cercana a los 45 minutos, la prueba se relanzó con partida detenida. Allí comenzó una secuencia de incidentes que terminó perjudicando al argentino. En la primera curva recibió un toque que lo relegó al fondo del pelotón y, más adelante, se vio involucrado en otro incidente cuando impactó contra el Williams de Carlos Sainz, que circulaba a baja velocidad tras un contacto previo con Gabriel Bortoleto. La maniobra fue investigada, aunque finalmente Colapinto no recibió ninguna sanción adicional.

Mientras tanto, Andrea Kimi Antonelli dominó la competencia y consiguió una victoria clave para afianzarse en el liderazgo del campeonato mundial de Fórmula 1. El joven piloto italiano de Mercedes volvió a demostrar su gran momento y amplió la diferencia sobre sus perseguidores.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, e Isack Hadjar, de Red Bull, aunque este último quedó bajo investigación y podría recibir una penalización posterior. Oscar Piastri finalizó cuarto, mientras que George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, terminó 13° y perdió terreno en la lucha por el campeonato.

Para Colapinto, el resultado final dejó sabor amargo después de una carrera en la que las circunstancias jugaron en su contra. Sin embargo, el argentino ya tiene la vista puesta en la próxima cita del calendario.

La Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en España. La carrera principal se disputará el domingo 14 de junio desde las 10:00, hora argentina.