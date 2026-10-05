Gallardo cerró su primera gira con Ecuador sin triunfos: Valencia respaldó al DT

El comienzo de Marcelo Gallardo como entrenador de la selección de Ecuador quedó marcado por los resultados adversos. La Tri cayó este lunes ante Panamá en la definición por penales y el técnico argentino terminó su primera gira al frente del seleccionado sin victorias y con tres derrotas, dos de ellas desde los doce pasos .

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Ecuador igualó 1-1 durante los 90 minutos frente a Panamá , pero volvió a fallar en la tanda y cerró la gira asiática sin poder festejar. El equipo centroamericano se había puesto en ventaja mediante Josué Vergara a los 38 minutos y Juan Riquelme Angulo empató a los 58. El propio Angulo terminó desperdiciando el último penal ecuatoriano.

El resultado completó una primera serie de partidos complicada para el exentrenador de River. Gallardo debutó con una derrota 3-0 frente a Corea del Sur , posteriormente Ecuador empató 0-0 contra Japón y perdió 5-4 por penales, y finalmente volvió a caer desde los doce pasos ante Panamá.

Más allá de que dos de las tres derrotas llegaron después de empates durante el tiempo reglamentario, el principal dato que deja la primera experiencia de Gallardo es que Ecuador todavía no pudo ganar bajo su conducción .

El entrenador aprovechó los compromisos para comenzar a implementar una idea basada en asumir el protagonismo y presionar alto, aunque reconoció después del encuentro contra Panamá que al equipo le “faltó consistencia en ataque” .

Gallardo también realizó cinco modificaciones durante el entretiempo del último compromiso buscando cambiar el desarrollo. Entre los jugadores disponibles estuvo William Pacho, defensor del París Saint-Germain, mientras que Ecuador afrontó la gira sin dos de sus principales figuras: Piero Hincapié y Moisés Caicedo.

Pese al balance adverso, el DT aseguró terminar esta primera etapa con una mirada positiva sobre el material disponible. “Me voy con buenas sensaciones”, sostuvo Gallardo, quien destacó el potencial del seleccionado y valoró que sus futbolistas mostraran rechazo ante las derrotas.

Enner Valencia salió a respaldar el nuevo proceso

En medio de los primeros cuestionamientos por los resultados, Enner Valencia, histórico goleador de Ecuador y actualmente jugador de Boca, respaldó públicamente al entrenador argentino.

El delantero, que se retiró de la selección después del Mundial 2026 con 49 goles y más de 100 partidos internacionales, consideró que Gallardo necesitará tiempo para adaptar su propuesta a un grupo que venía trabajando bajo otra conducción.

“Al principio va a costar”, señaló Valencia, quien pidió a los hinchas ecuatorianos acompañar al nuevo cuerpo técnico mientras comienza la renovación del seleccionado. También remarcó la dificultad que implica para un entrenador incorporarse a un plantel ya consolidado.

El propio Gallardo había planteado una posición similar antes del último encuentro al señalar que el nuevo ciclo requiere trabajo, adaptación y tiempo para desarrollar su idea. Su intención es construir un equipo protagonista y recuperar progresivamente la expectativa alrededor de la selección.

El próximo desafío de Ecuador

La primera gira dejó además una señal ofensiva a corregir. Antes del partido contra Panamá, Ecuador había convertido solamente dos goles en sus seis presentaciones anteriores, ambos frente a Alemania durante el último Mundial. Ante los panameños volvió a marcar, pero no le alcanzó para conseguir el primer triunfo de la nueva etapa.

Gallardo tendrá ahora su próximo período de trabajo durante la fecha FIFA de noviembre, cuando buscará conseguir su primera victoria y profundizar los cambios futbolísticos de una etapa que acaba de comenzar.