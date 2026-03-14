Gran cosecha de San Juan en Catamarca con seis medallas, podio completo y protagonismo

Pasó la segunda jornada del Campeonato Argentino de Menores y Juveniles y la delegación de San Juan fue noticia en San Fernando.

Plata y Bronce. Lautaro Naranjo y Román Montaña subieron al podio de la categoría 2013-14 en Catamarca.

Un Oro, dos Platas y tres Bronces marcaron la segunda jornada en la cosecha de la Selección de San Juan que está compitiendo en el Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Juveniles en Catamarca. Este domingo, en la jornada final, las expectativas son más que optimistas para la FCS.

En Damas, en la Categoría 2012-14, el sábado arrancó con muy buenas noticias para la delegación de la FSC ya que el trío de las sanjuaninas Kendra Cañadas, Tiziana Castro y Yendrí Guzmán coparon completo el podio de esta división, demostrando el poderío de San Juan en el ciclismo de futuro.

Luego, en Varones, en la categoría 2013-14, San Juan volvió a ser protagonista con las medallas de Plata de Lautaro Naranjo y de Román Montaña que terminaron detrás de Vladimir Zabala, de ACOBA, que se quedó con el oro.

Más tarde, en la categoría 2011, el sanjuanino Alexis Pozo Villegas terminó cosechando Bronce, detrás de Juliano Almeida y de Marcial Gómez, de ACINOBA, que fueron primero y segundo respectivamente.

El viernes, San Juan ya había subido al podio con el segundo puesto de Facundo Tivani en la CRI, abriendo desde esa jornada el panorama positivo para el seleccionado que dirige Sergio Aguirre.