    • 27 de marzo de 2026 - 13:00

    Gran Premio de Japón: el balance de Franco Colapinto su primera experiencia en Suzuka

    El piloto argentino giró por primera vez en el mítico circuito japonés y terminó la jornada con sensaciones encontradas tras finalizar 16° y 17° en las pruebas libres de la Fórmula 1.

    colapinto japon 27
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto cumplió este viernes uno de sus sueños: girar en el legendario circuito de Suzuka al mando de un monoplaza de Fórmula 1.

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    Sin embargo, el primer día de pruebas en el Gran Premio de Japón no fue sencillo para el argentino, que reconoció que la jornada resultó “complicada”, aunque rescató el aprendizaje y la experiencia de manejar en uno de los trazados más emblemáticos del calendario.

    “En general, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y fue genial experimentarlo con un auto de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales”, expresó Colapinto en declaraciones al equipo de prensa de Alpine.

    El piloto argentino explicó que, a medida que avanzaron las vueltas, fue ganando confianza: “Al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad”.

    La segunda tanda de entrenamientos libres mantuvo la misma tónica. “Fue similar, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva”, remarcó.

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