Jorge Barrera Contegrand fue elegido como nuevo presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby

La Asamblea General Ordinaria de la Unión Sanjuanina de Rugby definió que Jorge Barrera Contegrand será quien reemplace en la presidencia a Lucas Verdeguer.

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La Unión Sanjuanina de Rugby celebró el lunes por la noche su Asamblea General Ordinaria, donde quedó conformada la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la entidad durante los próximos años y que encabezará Jorge Barrera Contegrand quien fue elegido como presidente.

La reunión se desarrolló con normalidad y contó con la participación de los clubes afiliados. Al cierre de la asamblea se realizó la votación que definió a las nuevas autoridades, en un proceso marcado por el consenso entre las instituciones que integran el rugby provincial.

De esta manera, Jorge Barrera Contegrand fue elegido como presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, sucediendo en el cargo a Lucas Verdeguer, quien encabezó la conducción de la entidad en el período anterior.

La nueva dirigencia tendrá el desafío de continuar impulsando el crecimiento de la disciplina en la provincia, fortaleciendo las competencias locales y acompañando el desarrollo de los clubes y las divisiones formativas.

La Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera: Presidente: Jorge Barrera Contegrand