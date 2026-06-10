    • 10 de junio de 2026 - 13:22

    Juan Esteban Las Peñas se quedó con la victoria en la Merlo Trail Ultra de San Luis

    El atleta sanjuanino, Las Peñas lideró los 56K en una destacada actuación en Merlo de la delegación provincial en las sierras puntanas.

    Primero. Esteban Las Peñas se quedó con la Ultra Trail Merlo 2026 que se disputó en San Luis.

    Primero. Esteban Las Peñas se quedó con la Ultra Trail Merlo 2026 que se disputó en San Luis.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Merlo Trail Ultra (UTM) 2026 se disputó el pasado fin de semana (del viernes 5 al domingo 7 de junio) en la Villa de Merlo, San Luis. Fue una edición histórica organizada por Mountain Race Logística, que reunió a más de 2.500 corredores de diferentes provincias y países vecinos.

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    San Juan estuvo representada por varios runners en las distintas distancias, destacándose algunos que llegaron a subir al podio o que estuvieron en el top ten de la clasificación general, fruto del trabajo diario de preparación.

    En la distancia mayor (56K), el sanjuanino Juan Esteban Las Peñas , que venía de ganar el Desafío Punta Negra en 42K, se quedó con la victoria en tierras sanluiseñas, sacándole una ventaja a su escolta, Miguel Garnica (Córdoba), de 12m51s.

    El cuarto lugar fue para Facundo Nuñer , quien finalizó a 28m55s (2° en categoría 30 a 39 años). Entre las damas, destacar el cuarto puesto logrado por Verónica Wittke que sigue en los primeros lugares de cada carrera que corre, como fue en Champa Ultra Race 60K, donde fue tercera.

    En 37K, excelente actuación de Soledad Sánchez Ruiz que fue segunda, con 4h46m45s, siendo ganadora en la categoría 30 a 39 años. Por su parte, en la misma distancia, la mamá de Soledad, María Eugenia Ruiz se quedó con el primer lugar en la categoría 50 a 59 años.

    Más allá de las clasificaciones oficiales, destacar participación de los runners sanjuaninos en la exigente Merlo Ultra Trail. Un numeroso grupo de atletas de la provincia se midió en los difíciles caminos en las sierras puntanas, desafiando las severas condiciones técnicas de los senderos y el desnivel acumulado.

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