La Selección Argentina Sub 17 sufrió la goleada de Brasil y terminó fuera de control en un final caliente

La Selección Argentina Sub 17, que dirige Diego Placente, cayó por 3-0 frente a Brasil por el Sudamericano. El partido terminó con empujones y corridas.

La Selección Argentina Sub 17 que dirige Diego Placente perdió 3-0 frente a Brasil por la cuarta fecha del grupo B del Campeonato Sudamericano y no logró asegurar su lugar en el Mundial que se llevará a cabo a fin de año en Qatar.

Brasil se puso en ventaja a los 14 minutos de juego gracias al gol de cabeza de Riquelme Henrique luego de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda. Hubo cuatro cabezazos dentro del área, los jugadores argentinos no lograron despejar el peligro y finalmente el extremo izquierdo del Atlético Mineiro Sub 20 quebró la resistencia de Thiago Parga, arquero de Huracán.

El segundo tanto de Brasil, que debió hacer un cambio anticipado por la lesión de Vinicius Rocha (lo reemplazó Ruan Yago), llegó en el tramo final del primer tiempo y fue otra vez obra de Riquelme Henrique, la figura de la cancha, con un gol de goleador.

En el estadio Ameliano, casa del Sportivo Ameliano, en Villeta, Paraguay, la Verdeamarela lo liquidó de contraataque en los instantes finales gracias al tanto de Eduardo Conceição, joya de 16 años del Palmeiras que tiene como referente a Endrick.

En el final hubo empujones e insultos entre los jugadores y casi terminan a las trompadas. Los jugadores argentinos terminaron muy calientes por las cargadas de los brasileños y Tobías Goytía terminó expulsado.