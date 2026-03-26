    • 26 de marzo de 2026 - 17:10

    Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

    Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se refirió en conferencia de prensa a la Finalissima, los amistosos y la lista para el Mundial 2026.

    Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.

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    Ese partido será el primero de la última ventana FIFA previa al Mundial 2026, que la Selección completará el martes con otra prueba ante Zambia en idéntico horario y escenario.

    En primer lugar, el DT se refirió a la suspensión de la Finalissima en España: “Íbamos siguiendo las noticias que venían desde Qatar y no eran alentadoras. Con tiempo decidimos que había que buscar una alternativa. El lunes íbamos a viajar y el domingo no sabíamos si jugábamos. No es culpa de nadie. El fútbol está en un segundo plano. Empezó un tire y afloje. Fue una semana difícil. Todo lo demás es una polémica que no tiene sentido”.

    Y agregó: “Empezamos a buscar rivales; eso da la pauta de que no fue algo pensado. El predio no estaba preparado para que viniéramos acá. Esto es lo que pasó. Para nosotros es positivo estar acá: que los chicos vengan, estén con su familia y que los nuevos se conozcan. Tenemos que sacar lo positivo. Tenemos dos partidos amistosos y a los rivales hay que respetarlos. Los chicos merecen una oportunidad y pelear por ir al Mundial”.

    La lista para el Mundial 2026

    Estos dos partidos ante rivales de baja jerarquía serán los últimos exámenes para definir la lista del Mundial 2026, cuyo plazo de presentación es el 30 de mayo. Previamente, los entrenadores de las selecciones nacionales deberán elevar una lista preliminar de 55 futbolistas con tiempo hasta el 11 de mayo.

    Scaloni fue consultado por los convocados a estos amistosos y si serán los que finalmente integrarán la lista para la Copa del Mundo: “En principios son estos. Pero estamos abiertos a ver jugadores, como es el caso de los que vinieron ahora. Hay otros que no vinieron que los estamos siguiendo”.

    En las últimas horas apareció la opción de que la Albiceleste pueda disputar dos encuentros más en una fecha cercana al inicio del Mundial. “Los partidos de junio tengo entendido que uno es Serbia y el otro estamos pendiente. Más allá de esta fecha que seguramente ha cambiado por algo ajeno a todo esto. Es lo que hay. Todos queremos jugar, con buenas selecciones. Para nosotros es interesante jugar con Mauritania, con la Sub 20 y volver a jugar el martes. No te garantiza nada jugar con los mejores. Hay que pensar en positivo”, sentenció.

    En la conferencia, Scaloni no dio los nombres de los jugadores que serán titulares ante Mauritania pero aseguró que Lionel Messi va a sumar minutos. “El equipo en principio un mix de chicos que queremos ver. Queremos recuperar algunos rendimientos. Leo va a jugar. No sé si de entrada. Pero va a estar los dos. Es de yapa tener a Messi acá dos partidos más. Es una linda oportunidad”, afirmó.

    En principio, la intención de Scaloni sería utilizar la base del equipo habitualmente titular en el primer partido de esta doble fecha. Así, una probable formación sería con Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernándezy Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lionel Messi.

    También le consultaron sobre la posibilidad de repetir el título de la Copa del Mundo, pero el entrenador fue cauto en su respuesta: “Pensar en que se pueda repetir un Mundial, con lo complicado que es, es algo difícil de prometer. Sería increíble. Creo que Argentina ganó merecidamente el último, pero hay muchos casos en los que no gana el que merece y eso habla de la dificultad que tiene el torneo”.

    La agenda de la Selección Argentina

    Viernes 27 de marzo

    20.15: Argentina vs Mauritania, en la Bombonera.

    Martes 31 de marzo

    20.15: Argentina vs Zambia, en la Bombonera.

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