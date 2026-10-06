Locura por la despedida de Messi: piden más de $6 millones por una entrada

La expectativa por el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina disparó los precios en el mercado secundario. Con el Monumental agotado y miles de hinchas buscando una última oportunidad para estar presentes, algunas publicaciones de reventa ya ofrecen localidades por más de $6 millones .

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El valor más alto relevado corresponde a una entrada para la sección 213 , publicada a $6.139.212 . En la sección 202, otro ticket alcanza los $3.233.145 , mientras que una San Martín Baja aparece a $2.402.366. Se trata de precios solicitados en plataformas de reventa y no necesariamente de operaciones efectivamente concretadas por esos montos.

La magnitud del fenómeno se entiende al comparar esos valores con los establecidos originalmente por la AFA: las entradas oficiales comenzaban en $90.000 para las populares y llegaban hasta $480.000 para algunas plateas . Todo el remanente disponible se agotó en menos de dos horas.

Uno de los ejemplos más contundentes aparece en el sector Popular. Una localidad que originalmente costaba $90.000 fue publicada a $823.668 , es decir, más de nueve veces el valor de venta oficial.

La diferencia también se observa en otros sectores. Para Centenario Alta , cuyo precio oficial había sido de $180.000, una publicación solicita $772.189. En Sívori Alta , donde la AFA también había fijado $180.000, aparecen entradas desde $667.913.

En otras plataformas pueden encontrarse valores de $579.000 para Sívori Alta, $600.000 para Sívori Baja y $950.000 para Centenario Baja. En Hellotickets, en tanto, los tickets relevados van desde USD 638 hasta USD 2.552, dependiendo de la ubicación.

Una despedida que convirtió al Monumental en el lugar más buscado

La escalada de precios ocurre por el carácter excepcional del encuentro. Argentina recibirá a Benín este martes desde las 20 en el Monumental, en la despedida de Messi después de más de dos décadas con la camiseta de la Selección. El capitán llegará al encuentro con 207 presentaciones y disputará su partido número 208.

La jornada tendrá además una programación especial desde varias horas antes. Habrá música y espectáculos en la previa, mientras que después del partido está previsto un homenaje con drones, luces y diferentes intervenciones dentro del estadio.

La enorme demanda quedó reflejada desde el inicio: las entradas oficiales desaparecieron en menos de dos horas y el Monumental estará completamente ocupado. Para quienes quedaron afuera de aquella venta, la alternativa que aparece ahora en sitios de reventa implica desembolsos que, en los casos más extremos, superan los $6 millones por una sola ubicación.

De $90.000 a millones por presenciar la última función

La distancia entre el precio original y los avisos publicados muestra hasta qué punto creció la demanda alrededor de la despedida. Una popular multiplicó por más de nueve su valor y determinadas ubicaciones laterales directamente ingresaron en cifras millonarias.

El monto de $6.139.212 es hasta ahora el precio publicado más elevado entre los relevados. La cifra corresponde a una oferta particular dentro del mercado secundario y sirve como una postal del fenómeno generado por la última noche de Messi vestido con la camiseta argentina.