Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Carlos Tevez finalmente tendrá la despedida que esperaba desde que dejó el fútbol profesional. El Apache volverá a pisar La Bombonera para protagonizar un partido homenaje que se realizará a fin de año, luego de recibir el visto bueno de Juan Román Riquelme para utilizar el estadio de Boca.

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"Adiós Apache": Tevez confirmó que tendrá su partido despedida en La Bombonera

Aunque todavía no existe una fecha oficial, la organización apunta a realizar el evento antes de Navidad . Una de las posibilidades que aparece con fuerza es el domingo 20 de diciembre, aunque el calendario de Boca y las distintas competencias que disputa el equipo podrían modificar los planes.

La gran atracción del homenaje podría estar en la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo . Tevez tiene previsto invitarlos personalmente y su deseo es que ambos compartan equipo en una jornada que reunirá a figuras de distintas etapas de su carrera. Sería la primera vez que los dos astros jueguen juntos en un mismo equipo.

El encuentro no sería simplemente un partido entre amigos. La idea es que Tevez arme un equipo con figuras de Boca y de la Selección argentina , mientras que enfrente estaría un combinado internacional integrado por excompañeros y futbolistas que compartieron distintos momentos de su carrera.

Entre los nombres vinculados al homenaje aparecen Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia, Roberto Abbondanzieri, Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme , además de otros exjugadores de Boca como Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi y Edwin Cardona.

También se espera la convocatoria de varios de sus excompañeros de la Selección argentina, entre ellos Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.

Por su recorrido internacional, la lista podría ampliarse con figuras como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney.

No será solo un partido

La despedida tendrá además una propuesta de entretenimiento para los hinchas que concurran a la Bombonera. Según trascendió, habrá shows musicales durante la jornada, además del partido homenaje, que no necesariamente tendrá la duración de un encuentro tradicional de 90 minutos. Entre los artistas que podrían participar aparecen La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN, señal en la que Tevez trabajó como comentarista durante el Mundial 2026. En las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la fecha definitiva, las entradas y los invitados confirmados.

El evento llevará el lema “De alcanzapelotas a leyenda”, una frase que resume el recorrido de Tevez desde sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los grandes ídolos de la historia de Boca.