Los Pumas en San Juan: más de 2.000 jugadores sanjuaninos se beneficiarán con venta de entradas

Vuelven Los Pumas a San Juan y más de 2.000 jugadores sanjuaninos serán beneficiados de manera directa con una iniciativa que convierte un espectáculo deportivo de primer nivel en obras, equipamiento y mejores condiciones para el desarrollo del rugby en toda la provincia. Un plus especial a la presencia del mejor rugby.

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San Juan volverá a ser escenario de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año cuando el próximo 11 de julio reciba el encuentro entre Los Pumas y Gales, por el debut de Argentina como local en el Nations Championship 2026. Pero el impacto de este evento internacional irá mucho más allá de los 80 minutos de juego en el Estadio San Juan del Bicentenario.

A través de una modalidad de venta de entradas articulada junto a la Unión Sanjuanina de Rugby y los clubes de la provincia, cada ticket adquirido representa una inversión directa en el crecimiento de las instituciones que diariamente contienen, forman y acompañan a miles de jóvenes sanjuaninos. Lo recaudado será destinado íntegramente a obras de infraestructura y mejoras que fortalecerán el presente y el futuro del rugby local.

La iniciativa alcanzará de manera directa a cerca de 2.000 jugadores federados y tendrá un impacto aún mayor en las familias que forman parte de la vida cotidiana de los clubes. De esta manera, la llegada de Los Pumas se transforma en una herramienta concreta para seguir fortaleciendo el entramado deportivo y social de la provincia.

ENTRADAS DISPONIBLES

Las entradas generales continúan disponibles a un valor promocional de $20.000 hasta el próximo 10 de junio y pueden adquirirse a través de las secretarías, tesorerías o alias oficiales de los clubes participantes. La propuesta involucra a Jockey Club, San Juan Rugby Club, Alfiles, Huazihul y Universitario, además de las instituciones que integran el Rugby de Desarrollo en los departamentos.

En este sentido, la posibilidad de generar recursos alcanza a todas las realidades del rugby sanjuanino. Participan también los equipos de Zorros de 9 de Julio, Pocito, Caucete y Cóndor de Jáchal, sumándose además Dinos XV, referente del rugby inclusivo, y Vinos, representativo de veteranos y juego clásico. El objetivo es que el beneficio llegue a cada rincón donde este deporte crece y genera oportunidades.

GALES VISITA DE CALIDAD

El partido entre Argentina y Gales formará parte de la histórica primera edición del Nations Championship, competencia que reunirá a las doce mejores selecciones del mundo y que marcará una nueva etapa para el rugby internacional. En ese contexto, San Juan será una de las tres sedes elegidas por la Unión Argentina de Rugby para albergar esta ventana de julio.

La elección de la provincia para recibir nuevamente a Los Pumas ratifica el posicionamiento alcanzado por San Juan como sede de grandes eventos deportivos y consolida una política que entiende al deporte como una herramienta de desarrollo. Cada competencia de jerarquía internacional genera movimiento económico, promueve el turismo, fortalece a las instituciones y crea nuevas oportunidades para todos.