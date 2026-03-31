Lucas Ordoñez y la ilusión de defender el título con Argentina en la Copa de las Naciones: "Podemos soñar"

A horas del debut en la Copa de las Naciones de hockey sobre patines,Lucas Ordoñez, capitán de la Selección argentina, expresó su entusiasmo y confianza de cara a un nuevo desafío internacional en Montreux, donde el combinado nacional buscará defender el título obtenido en 2024.
El sanjuanino de 38 años llega en gran forma tras una destacada temporada en el Benfica y ya vive la cuenta regresiva para el estreno ante el seleccionado local, previsto para este miércoles 1 a las 12 del mediodía (hora argentina). Luego, el equipo enfrentará a Angola el jueves desde las 10 y cerrará la fase de grupos el viernes a las 14 frente a Italia.
El reencuentro del plantel se produjo el lunes y tuvo su primera prueba en un amistoso ante el Pully RHC, equipo de la NLA suiza, con una contundente victoria argentina por 12 a 1. "Me encontré con el equipo muy entusiasmado, como siempre. Con los chicos nuevos que vienen con muchas ganas de sumarse, de seguir aportando para que el grupo siga unido. Ayer hicimos una prueba amistosa que nos sirvió para soltar el viaje y entrar en ritmo. Fue positivo", señaló Ordoñez.
Bajo la conducción de José Luis Páez, el seleccionado nacional se plantea objetivos claros: crecer partido a partido y volver a ser protagonista. “Vamos con ganas de defender el título, que en el último tuvimos la suerte de ganar y dejar una linda imagen. Queremos ir creciendo durante la semana, tener buenos partidos en la fase de grupos y tratar de llegar a jugar el último partido del campeonato", afirmó el capitán.
En cuanto a la renovación del plantel, Ordoñez destacó la importancia de integrar a las nuevas caras sin perder la esencia del grupo: "Hay que ir de a poco, adaptando a los chicos nuevos, incorporarlos rápido y seguir creciendo como grupo, que es lo mejor que tenemos".
Finalmente, analizó a los principales rivales del certamen: "Los equipos fuertes siguen siendo los mismos: España, Portugal, Francia e Italia. Si bien algunos no trajeron a todas sus figuras, siguen siendo selecciones muy competitivas. Nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera. Estamos bien físicamente y podemos soñar con ganar el campeonato", cerró ilusionado el capitán del combinado nacional.
La Selección argentina que disputará la Copa de las Naciones
El plantel argentino está integrado por Constantino Acevedo, Bautista Acevedo, Juan Cruz Velázquez, Lucas Ordóñez, Ezequiel Mena, Franco Platero, Lucas Martínez, Giuliano Giuliani, Jerónimo García, Gonzalo Romero, Danilo Rampulla y Facundo Bridge.
El cuerpo técnico estará encabezado por José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García como directores técnicos. El staff se completa con Joao Babarra en el área de análisis, Gabriel Nunes como fisioterapeuta, Gustavo Represas en alto rendimiento, Ramón Riverola en performance competitiva, Javier Ríos en la gerencia administrativa, Emiliano Schlamelcher en prensa y Sergio Ramini como coordinador de las Selecciones Argentinas.
Fixture de la Copa de las Naciones
Miércoles, 1 de abril — Jornada 1
10:00 · Angola vs Italia (Grupo A)
12:00 · Argentina vs Montreux HC (Grupo A)
14:00 · Suiza vs Portugal (Grupo B)
16:00 · Francia vs España (Grupo B)
Jueves, 2 de abril — Jornada 2
10:00 · Argentina vs Angola (Grupo A)
12:00 · Suiza vs España (Grupo B)
14.30 · Italia vs Montreux HC (Grupo A)
16.30 · Portugal vs Francia (Grupo B)
Viernes, 3 de abril — Jornada 3
10:00 · Montreux HC vs Angola (Grupo A)
12:00 · Francia vs Suiza (Grupo B
14:00 · Italia vs Argentina (Grupo A)
16:00 · España vs Portugal (Grupo B)
Sábado, 4 de abril — Semifinales
9:00 · Partido de clasificación (3.º B vs. 4.º A)
11:30 · Partido de clasificación (4.º B vs. 3.º A)