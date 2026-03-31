Lucas Ordoñez y la ilusión de defender el título con Argentina en la Copa de las Naciones: "Podemos soñar"

El capitán Lucas Ordoñez palpitó la Copa de las Naciones que comienza este miércoles en Suiza. Afirmó que buscarán repetir la consagración de 2024.

A horas del debut en la Copa de las Naciones de hockey sobre patines , Lucas Ordoñez , capitán de la Selección argentina , expresó su entusiasmo y confianza de cara a un nuevo desafío internacional en Montreux.

A horas del debut en la Copa de las Naciones de hockey sobre patines, Lucas Ordoñez, capitán de la Selección argentina, expresó su entusiasmo y confianza de cara a un nuevo desafío internacional en Montreux, donde el combinado nacional buscará defender el título obtenido en 2024.

El sanjuanino de 38 años llega en gran forma tras una destacada temporada en el Benfica y ya vive la cuenta regresiva para el estreno ante el seleccionado local, previsto para este miércoles 1 a las 12 del mediodía (hora argentina). Luego, el equipo enfrentará a Angola el jueves desde las 10 y cerrará la fase de grupos el viernes a las 14 frente a Italia.

El reencuentro del plantel se produjo el lunes y tuvo su primera prueba en un amistoso ante el Pully RHC, equipo de la NLA suiza, con una contundente victoria argentina por 12 a 1. "Me encontré con el equipo muy entusiasmado, como siempre. Con los chicos nuevos que vienen con muchas ganas de sumarse, de seguir aportando para que el grupo siga unido. Ayer hicimos una prueba amistosa que nos sirvió para soltar el viaje y entrar en ritmo. Fue positivo", señaló Ordoñez.

image Bajo la conducción de José Luis Páez, el seleccionado nacional se plantea objetivos claros: crecer partido a partido y volver a ser protagonista. “Vamos con ganas de defender el título, que en el último tuvimos la suerte de ganar y dejar una linda imagen. Queremos ir creciendo durante la semana, tener buenos partidos en la fase de grupos y tratar de llegar a jugar el último partido del campeonato", afirmó el capitán.

En cuanto a la renovación del plantel, Ordoñez destacó la importancia de integrar a las nuevas caras sin perder la esencia del grupo: "Hay que ir de a poco, adaptando a los chicos nuevos, incorporarlos rápido y seguir creciendo como grupo, que es lo mejor que tenemos".