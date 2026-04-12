Matías Rossi dominó en El Zonda y se quedó con una gran victoria en el TC2000

El piloto de Toyota se impuso en el Autódromo Eduardo Copello tras una final exigente y técnica.

En un escenario siempre desafiante como el Autódromo El Zonda–Eduardo Copello, el TC2000 ofreció una final intensa y estratégica que terminó con el triunfo de Matías Rossi, quien volvió a mostrar su jerarquía al mando del Toyota Corolla Cross.

El piloto bonaerense logró imponer un ritmo sólido a lo largo de la competencia y supo administrar las exigencias de un trazado que no da margen para errores. Con una conducción precisa, Rossi se aseguró el primer lugar y celebró una victoria de peso en tierras sanjuaninas.

Detrás, Emiliano Stang completó una destacada actuación para quedarse con el segundo puesto, mientras que Nicolás Palau cerró el podio tras mantenerse competitivo durante toda la final.

El clasificador lo completaron Tomás Fernández en la cuarta posición, seguido por Facundo Aldrighetti. Más atrás arribaron Franco Morillo, Diego Ciantini, Franco Riva, Nicolás Traut y Benjamín Squaglia, quienes conformaron el top ten de la competencia.