    • 12 de abril de 2026 - 13:58

    Matías Rossi dominó en El Zonda y se quedó con una gran victoria en el TC2000

    El piloto de Toyota se impuso en el Autódromo Eduardo Copello tras una final exigente y técnica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un escenario siempre desafiante como el Autódromo El Zonda–Eduardo Copello, el TC2000 ofreció una final intensa y estratégica que terminó con el triunfo de Matías Rossi, quien volvió a mostrar su jerarquía al mando del Toyota Corolla Cross.

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    Superior. Matías Rossi no dejó duda alguna en El Zonda. Mostró auto en la clasificación y fue superior en la Final del TC 2000.

    TC2000 en El Zonda: Matías Rossi hizo pesar su jerarquía y ganó la final
    Pole. Matías Rossi fue el más rápido en la clasificación del TC 2000 en El Zonda. (Carburando).

    TC 2000 en El Zonda: Matías Rossi se quedó con la pole en la Quebrada Rugiente

    El piloto bonaerense logró imponer un ritmo sólido a lo largo de la competencia y supo administrar las exigencias de un trazado que no da margen para errores. Con una conducción precisa, Rossi se aseguró el primer lugar y celebró una victoria de peso en tierras sanjuaninas.

    Detrás, Emiliano Stang completó una destacada actuación para quedarse con el segundo puesto, mientras que Nicolás Palau cerró el podio tras mantenerse competitivo durante toda la final.

    El clasificador lo completaron Tomás Fernández en la cuarta posición, seguido por Facundo Aldrighetti. Más atrás arribaron Franco Morillo, Diego Ciantini, Franco Riva, Nicolás Traut y Benjamín Squaglia, quienes conformaron el top ten de la competencia.

    La carrera en el Eduardo Copello volvió a ratificar la exigencia de uno de los circuitos más técnicos del país, donde cada maniobra se paga caro y la precisión resulta clave. En ese contexto, Rossi marcó la diferencia y se llevó un triunfo que puede ser determinante en la pelea por el campeonato.

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