Max Verstappen ganó de punta a punta el Gran Premio de Singapur

El piloto neerlandés dominó de principio a fin en las calles de Marina Bay para lograr su primera victoria en este trazado. Kimi Antonelli fue tercero y se encamina al título.

Max Verstappen firmó una actuación memorable este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. En lo que significó su carrera número 250 dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial, el piloto neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin las 62 vueltas en el exigente trazado callejero de Marina Bay para consumar su primera victoria en dicho circuito y alcanzar el triunfo 73 de su historial profesional.

El cuatro veces campeón de la categoría, que venía de imponerse el sábado en la carrera Sprint y el fin de semana anterior en el Gran Premio de Malasia, sostuvo la punta desde la largada y manejó los tiempos con solvencia. Detrás suyo, el monegasco Charles Leclerc completó una labor sólida al llevar a su Ferrari hasta el segundo escalón del podio.

La gran figura de la jornada fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien brilló con dos espectaculares sobrepasos ante Lando Norris y Lewis Hamilton para finalizar tercero. Con este resultado, el joven piloto de Mercedes consolidó su liderazgo en el Campeonato de Pilotos, sacándole 102 puntos de ventaja a su compañero George Russell (9°) en la recta final hacia su primer título mundial.

Fin de semana adverso para Franco Colapinto En la contracara de la jornada, Franco Colapinto cerró un paso accidentado por el trazado asiático. El piloto argentino de 23 años realizó una largada limpia con su Alpine para colocarse en la 14ª posición y mantenerse a la expectativa de pelear cerca de la zona de puntos. Sin embargo, a lo largo de toda la prueba volvió a reportar inconsistencias en el suministro de energía de su monoplaza.

Las complicaciones se hicieron insostenibles en la vuelta 31, cuando el vehículo sufrió un desperfecto que lo obligó a ingresar a boxes para abandonar la competencia. Desde la escudería Alpine informaron de manera preliminar que el retiro se debió a una falla en la línea de transmisión, sumándose a la frustración del sábado, cuando Colapinto tampoco pudo completar la carrera Sprint por un problema en la batería.