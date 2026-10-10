    • 10 de octubre de 2026 - 08:10

    Media Agua vuelve al mapa del rugby de San Juan con el Búhos Rugby Club

    Este martes próximo en Sarmiento, en cancha de Briones, relanzamiento de un deporte que tiene su historia.

    Sobrevivientes. Moreno y Dalmonego junto a otros ex-integrantes de Rugby Media Agua ahora le dieron nacimiento a Buhos Rugby.

    Sobrevivientes. Moreno y Dalmonego junto a otros ex-integrantes de Rugby Media Agua ahora le dieron nacimiento a Buhos Rugby.

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    Recuerdos. Hace más de 12 años atrás, Rugby Media Agua tenía intensa actividad.

    Recuerdos. Hace más de 12 años atrás, Rugby Media Agua tenía intensa actividad.

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    Por Ariel Poblete

    Pasaron más de 10 años. Sarmiento fue parte del mapa de San Juan en el Rugby con el desaparecido Rugby Media Agua. Pasó el tiempo, ganó la desidia y esa plaza desapareció, pero claro quedaba en pie la pasión del rugbier y eso, nunca se extinguió. Llegó la chance, vieron la oportunidad y esta próxima semana, el departamento Sarmiento volverá a meterse en el mapa sanjuanino de la ovalada. Buhos Rugby Club dará el primer paso.

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    El martes 13, desde las 21, comenzará a escribirse un nuevo capítulo en la historia del rugby en Sarmiento. Ese día se concretará la convocatoria a aquellos interesados en aprender esta hermosa forma de vida que es el rugby. El punto de encuentro será en Cancha de Briones, en el corazón de la Villa Meda Agua y estará abierta a Juveniles, Damas y Adultos como punto de partida, proyectando una vez ya organizados, dar el paso con la convocatoria a Infantiles.

    El nuevo club se llama "BUHOS RUGBY CLUB" y es una iniciativa de jugadores y ex jugadores de diferentes camadas y clubes pero que compartieron el origen que el departamento Sarmiento, que hace ya más de diez años le dieron vida al Rugby Media Agua.

    A través de los años mediante entrenamiento capacitación y experiencia en este deporte, este grupo que se sostuvio ha forjado el sentido de responsabilidad, respeto y seriedad que hoy los anima e ilusiona poner la semilla de este deporte en el departamento el cual tiene el potencial para llevar adelante y representar a su gente en las mejores competencias de la provincia.

    Daniel Moreno es uno de sus impulsores. Fue parte del Rugby Media Agua y ahora emprendieron este nuevo desafío: 'Estamos empezando con la convocatoria pero estamos seguros que este departamento nos va a acompañar y de la mano de la Unión Sanjuanina de Rugby vamos a poder poner este club en el circuito local de rugby. La intención es volver a estar en el mapa de San Juan y estamos muy ilusionados'.

    Moreno junto a otros sobrevivientes del rugby sarmientino, encontraron reparo en el Pocito Rugby y hoy están activos con esos colores, pero claro querían volver a su tierra y se decidieron. Raúl Dalmonego fue uno de los impulsores y el respaldo de la Dirección de Deportes del municipio, a cargo de Jesús López, allanaron el camino para una vuelta que todos querían. Hay contactos con la USR, todo está encaminado y solo resta que el martes 13 se convierta en el kick inicial de una nueva historia.

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