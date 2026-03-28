Miljevic fue herido en un robo en Puerto Madero y Racing confirmó su baja

Un hecho de inseguridad sacudió a Racing en las últimas horas luego de que el volante Matko Miljevic fuera atacado en Puerto Madero. El futbolista resultó herido tras un intento de robo y no podrá jugar el próximo partido, generando preocupación en el cuerpo técnico.
El episodio ocurrió cuando el futbolista fue abordado por delincuentes que intentaron robarle una cadena y su celular. Miljevic habría intentado resistirse, lo que derivó en un forcejeo que terminó con lesiones, incluyendo traumatismos, escoriaciones y una herida cortante en la zona de la cadera.
Miljevic en Racing tras el violento robo
Desde el club de Avellaneda confirmaron el parte médico. El jugador sufrió una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda, producto del ataque con un arma punzante, aunque aclararon que no presenta lesiones de gravedad.
A pesar del episodio, el futbolista se mantuvo cerca del plantel e incluso llegó a concentrar. Sin embargo, debido al dolor persistente, fue desafectado del partido ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina, en una decisión tomada para evitar riesgos mayores.
El equipo dirigido por Gustavo Costas deberá rearmarse sin una pieza en el mediocampo en el debut oficial. La baja de Miljevic obliga a modificar el esquema en un partido clave, donde Racing buscará avanzar sin complicaciones.
Por su parte, el propio jugador llevó tranquilidad desde sus redes sociales. “Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible”, expresó, agradeciendo además el apoyo de sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas.
En el club son optimistas respecto a su recuperación. Esperan que pueda reincorporarse a los entrenamientos el lunes, pensando en lo que será la semana previa al clásico frente a Independiente.
El caso generó fuerte repercusión no solo en el ámbito deportivo sino también por el contexto de inseguridad. El episodio extrafutbolístico terminó impactando directamente en la planificación de Racing, que pierde a un jugador en un momento clave de la temporada.