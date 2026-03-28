Miljevic fue herido en un robo en Puerto Madero y Racing confirmó su baja

Un hecho de inseguridad sacudió a Racing en las últimas horas luego de que e l volante Matko Miljevic fuera atacado en Puerto Madero . El futbolista resultó herido tras un intento de robo y no podrá jugar el próximo partido , generando preocupación en el cuerpo técnico.

El episodio ocurrió cuando el futbolista fue abordado por delincuentes que intentaron robarle una cadena y su celular. Miljevic habría intentado resistirse, lo que derivó en un forcejeo que terminó con lesiones , incluyendo traumatismos, escoriaciones y una herida cortante en la zona de la cadera.

Desde el club de Avellaneda confirmaron el parte médico. El jugador sufrió una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda , producto del ataque con un arma punzante, aunque aclararon que no presenta lesiones de gravedad.

A pesar del episodio, el futbolista se mantuvo cerca del plantel e incluso llegó a concentrar. Sin embargo, debido al dolor persistente, fue desafectado del partido ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina , en una decisión tomada para evitar riesgos mayores.

El equipo dirigido por Gustavo Costas deberá rearmarse sin una pieza en el mediocampo en el debut oficial. La baja de Miljevic obliga a modificar el esquema en un partido clave , donde Racing buscará avanzar sin complicaciones.

Por su parte, el propio jugador llevó tranquilidad desde sus redes sociales. “Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible”, expresó, agradeciendo además el apoyo de sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas.

En el club son optimistas respecto a su recuperación. Esperan que pueda reincorporarse a los entrenamientos el lunes, pensando en lo que será la semana previa al clásico frente a Independiente.

El caso generó fuerte repercusión no solo en el ámbito deportivo sino también por el contexto de inseguridad. El episodio extrafutbolístico terminó impactando directamente en la planificación de Racing, que pierde a un jugador en un momento clave de la temporada.