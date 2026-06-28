Mundial 2026: Canadá venció a Sudáfrica sobre la hora y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final

Canadá hizo historia y avanzó por primera vez a los octavos de final de un mundial de fútbol. El seleccionado norteamericano derrotó 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustaquio en el quinto minuto de descuento y selló su clasificación en el Estadio de Los Ángeles tras un partido en el que dominó de principio a fin.

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El equipo dirigido por Jesse Marsch asumió el protagonismo desde el arranque con una presión alta y constantes llegadas al área rival. En cambio, Sudáfrica apostó por un bloque defensivo compacto y buscó sorprender de contragolpe, aunque generó muy poco peligro.

Las mejores ocasiones del primer tiempo fueron para Canadá . A los 16 minutos, Jonathan David desperdició una clara oportunidad con una volea desde el punto penal. Más tarde, a los 21, un tiro libre ejecutado por Eustaquio encontró solo a Derek Cornelius dentro del área, pero el defensor no logró darle dirección al cabezazo y el arquero Ronwen Williams controló sin problemas.

Antes del descanso, los canadienses estuvieron otra vez cerca de romper el cero . Tajon Buchanan definió con el arco casi libre, pero Aubrey Modiba apareció sobre la línea para evitar el gol.

En el complemento el desarrollo no cambió demasiado . Sudáfrica mantuvo su planteo defensivo pese a las modificaciones realizadas por Hugo Broos, mientras Canadá siguió insistiendo.

A los 64 minutos llegó otra ocasión clarísima: Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Williams, quien respondió con una gran atajada. En el rebote, Mbekezeli Mbokazi despejó al córner cuando el gol parecía inevitable.

A los 75 minutos, Marsch decidió el ingreso de Alphonso Davies, que volvió a sumar minutos tras perderse la fase de grupos por una lesión.

Cuando el empate parecía sentenciado, apareció la figura de Stephen Eustaquio. Ya en el quinto minuto del tiempo agregado, Jefferson envió un centro desde la derecha, el mediocampista controló de pecho un rechazo en la medialuna y sacó una volea de derecha que venció a Williams para desatar el festejo canadiense.

El gol del triunfo

¡¡ES EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!! EUSTAQUIO LA PARÓ DE PECHO Y SACÓ UN ZAPATAZO PARA MARCAR EL 1-0 DE CANADÁ ANTE SUDÁFRICA EN EL FINAL.



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Con este triunfo, Canadá alcanza por primera vez en su historia los octavos de final de una Copa del Mundo en su tercera participación mundialista. Ahora espera por el vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos para conocer a su próximo rival.