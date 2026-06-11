Mundial 2026: Los cinco grandes eventos del deporte que le competirán en el planeta

En paralelo al Mundial, Finales de la NBA, Wimbledon, dos Majors de golf y cuatro grandes premios de Fórmula 1 coincidirán con el certamen de la FIFA.

El inicio del Mundial 2026 durante la jornada de este jueves marcará el punto de partida para el acontecimiento deportivo más masivo del año, paralizando a gran parte del mundo entre los meses de junio y julio. Pero la vida sigue más allá del fútbol.

El universo del deporte de alta competencia no detendrá su marcha de manera absoluta. De forma paralela al desarrollo de la cita en Estados Unidos, México y Canadá, diversas disciplinas sostendrán sus calendarios oficiales.

MEGA EVENTOS PARALELOS El primer gran foco de atracción extrafutbolística estará centrado en las pantallas de la NBA. La definición de la temporada 2025/26 de la liga norteamericana de básquetbol coincidirá temporalmente de manera exacta con la fase de grupos del Mundial. Con los juegos decisivos estipulados para los días 13, 16 y 19 de junio, en caso de ser necesarios, las finales del certamen estadounidense rivalizarán de manera directa con el interés del público norteamericano.

Por su parte, el automovilismo mantendrá encendidos los motores de la Fórmula 1 a lo largo de todo el período mundialista. La máxima categoría presentará un exigente cronograma que abarca los Grandes Premios de Barcelona, Austria, Gran Bretaña y Bélgica. La particularidad logística radica en que la tradicional carrera en el circuito de Spa-Francorchamps se disputará exactamente el mismo día que la final del Mundial.

El tenis de élite tendrá el tercer Grand Slam del año, ya que entre el 29 de junio y el 12 de julio se llevará a cabo una nueva edición de Wimbledon sobre el césped del All England Club de Londres. El certamen en Inglaterra cerrará sus llaves masculinas y femeninas en fechas diferenciadas con respecto al último partido de la Copa del Mundo.