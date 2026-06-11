    • 11 de junio de 2026 - 18:18

    Mundial 2026: Los cinco grandes eventos del deporte que le competirán en el planeta

    En paralelo al Mundial, Finales de la NBA, Wimbledon, dos Majors de golf y cuatro grandes premios de Fórmula 1 coincidirán con el certamen de la FIFA.

    Agenda. Franco Colapinto seguirá su calendario en la Fórmula Uno en paralelo al Mundial.

    Agenda. Franco Colapinto seguirá su calendario en la Fórmula Uno en paralelo al Mundial.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El inicio del Mundial 2026 durante la jornada de este jueves marcará el punto de partida para el acontecimiento deportivo más masivo del año, paralizando a gran parte del mundo entre los meses de junio y julio. Pero la vida sigue más allá del fútbol.

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    El universo del deporte de alta competencia no detendrá su marcha de manera absoluta. De forma paralela al desarrollo de la cita en Estados Unidos, México y Canadá, diversas disciplinas sostendrán sus calendarios oficiales.

    MEGA EVENTOS PARALELOS

    El primer gran foco de atracción extrafutbolística estará centrado en las pantallas de la NBA. La definición de la temporada 2025/26 de la liga norteamericana de básquetbol coincidirá temporalmente de manera exacta con la fase de grupos del Mundial. Con los juegos decisivos estipulados para los días 13, 16 y 19 de junio, en caso de ser necesarios, las finales del certamen estadounidense rivalizarán de manera directa con el interés del público norteamericano.

    Por su parte, el automovilismo mantendrá encendidos los motores de la Fórmula 1 a lo largo de todo el período mundialista. La máxima categoría presentará un exigente cronograma que abarca los Grandes Premios de Barcelona, Austria, Gran Bretaña y Bélgica. La particularidad logística radica en que la tradicional carrera en el circuito de Spa-Francorchamps se disputará exactamente el mismo día que la final del Mundial.

    El tenis de élite tendrá el tercer Grand Slam del año, ya que entre el 29 de junio y el 12 de julio se llevará a cabo una nueva edición de Wimbledon sobre el césped del All England Club de Londres. El certamen en Inglaterra cerrará sus llaves masculinas y femeninas en fechas diferenciadas con respecto al último partido de la Copa del Mundo.

    Asimismo, las artes marciales mixtas irrumpirán con una propuesta inédita en el plano político y deportivo. La empresa UFC llevará a cabo una velada especial denominada "Freedom UFC 250" el próximo 15 de junio en Washington D.C., teniendo como escenario emblemático los jardines de la Casa Blanca. La cartelera, enmarcada dentro de las celebraciones por el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump, buscará ganar la centralidad mediática en medio de la primera ronda del certamen futbolístico.__IP__

    Finalmente, el golf internacional pondrá en juego dos de sus citas más tradicionales del circuito de Majors. El U.S. Open se desarrollará del 18 al 21 de junio en las instalaciones del Shinnecock Hills Golf Club de Nueva York, mientras que la mítica edición del Open Championship (Abierto Británico) tendrá lugar a mediados de julio en el Royal Birkdale de Inglaterra.

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