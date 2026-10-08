Nicolás Tagliafico criticó la organización de los torneos de AFA: "Perdí el amor por el fútbol argentino"

El defensor de la Selección argentina explicó por qué sigue cada vez menos el campeonato local y habló de la posibilidad de regresar al país cuando termine su contrato con Lyon.

Nicolás Tagliafico sorprendió con una reflexión sobre el presente del fútbol argentino. El defensor de la Selección reconoció que cada vez mira menos los partidos del campeonato local y admitió que ese cambio hizo que comenzara a perder parte del vínculo que tenía con la competencia.

“Veo el fútbol argentino muy poco, por los horarios. Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino”, explicó en una entrevista con Clank.

La crítica de Tagliafico al fútbol argentino Tagliafico explicó que le cuesta identificarse con el formato actual del campeonato. “No sé si siento que empezó a bajar un poco la calidad. No sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura, 20 equipos y hoy como que uno no se va dando cuenta: Grupo A, Grupo B, cómo se conectan... es como que empezás a perder un poco ese amor”, expresó.

El defensor, además, dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol argentino. Su contrato con Olympique de Lyon termina en junio de 2027 y, aunque no descartó volver, aclaró que la decisión dependerá de las condiciones que encuentre en el país.

“Volver al fútbol argentino también va un poco de la mano. Ahora se me termina el contrato en junio de 2027 y digo: ‘¿Volvamos a Argentina?’. Puede ser que sí, dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, en qué club y cómo funcione todo”, señaló.