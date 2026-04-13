Primera Nacional: San Martín busca levantar ante Atlanta

San Martín recibe a Atlanta por la Primera Nacional con urgencia de ganar y cortar la mala racha en Concepción.

San Martín recibe a Atlanta por la Primera Nacional en un duelo clave para cortar la mala racha en Concepción.

San Martín de San Juan enfrenta a Atlanta en un duelo clave por la Primera Nacional. El Verdinegro llega con la obligación de ganar para recuperar terreno en la tabla y volver a meterse en la pelea, en un cruce que se disputa desde las 21.30 en Concepción.

San Martín sale a la cancha con una formación definida, apostando a un esquema ofensivo para quedarse con los tres puntos. El equipo titular confirmado es: Sebastián Díaz Roble; Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Manuel Cocca, Mauro Osores; Nicolás Pelaitay, Federico Murillo, Sebastián González; Facundo Nadalín, Nazareno Funez y Bruno Juncos.

Una de las novedades más importantes es el regreso de Nazareno Funez, quien vuelve tras una lesión en el hombro. Su presencia le da mayor peso ofensivo al equipo sanjuanino, que necesita eficacia para cortar la sequía de triunfos.

Un partido bisagra para el Verdinegro El conjunto dirigido por Ariel Martos atraviesa un momento irregular. Luego de un buen inicio, perdió regularidad y resultados, lo que lo alejó de los primeros puestos de la Zona B. Por eso, este encuentro aparece como clave para recuperar confianza y cambiar el rumbo.

En lo táctico, el entrenador evalúa sostener una línea de tres defensores con carrileros. Nicolás Pelaitay se mantiene como una pieza clave en el mediocampo, aportando equilibrio y continuidad a lo largo del campeonato.