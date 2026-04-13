    • 13 de abril de 2026 - 21:12

    Primera Nacional: San Martín busca levantar ante Atlanta

    San Martín recibe a Atlanta por la Primera Nacional con urgencia de ganar y cortar la mala racha en Concepción.

    San Martín recibe a Atlanta por la Primera Nacional en un duelo clave para cortar la mala racha en Concepción.

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    Por Vanessa Chaparro

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    San Martín sale a la cancha con una formación definida, apostando a un esquema ofensivo para quedarse con los tres puntos. El equipo titular confirmado es: Sebastián Díaz Roble; Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Manuel Cocca, Mauro Osores; Nicolás Pelaitay, Federico Murillo, Sebastián González; Facundo Nadalín, Nazareno Funez y Bruno Juncos.

    Una de las novedades más importantes es el regreso de Nazareno Funez, quien vuelve tras una lesión en el hombro. Su presencia le da mayor peso ofensivo al equipo sanjuanino, que necesita eficacia para cortar la sequía de triunfos.

    Un partido bisagra para el Verdinegro

    El conjunto dirigido por Ariel Martos atraviesa un momento irregular. Luego de un buen inicio, perdió regularidad y resultados, lo que lo alejó de los primeros puestos de la Zona B. Por eso, este encuentro aparece como clave para recuperar confianza y cambiar el rumbo.

    En lo táctico, el entrenador evalúa sostener una línea de tres defensores con carrileros. Nicolás Pelaitay se mantiene como una pieza clave en el mediocampo, aportando equilibrio y continuidad a lo largo del campeonato.

    Por su parte, Atlanta también llega necesitado. El equipo de Villa Crespo acumula resultados negativos, lo que lo convierte en un rival peligroso en un duelo donde ambos buscan salir de la mala racha.

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