    • 13 de abril de 2026 - 06:42

    San Martín necesita una victoria que le señale otra vez su camino

    El Verdinegro recibe este lunes desde las 21,30 en Concepción a Atlanta por la fecha 9 de la Primera Nacional.

    Presente. Nicolás Pelaitay ha estado en casi todos los juegos de San Martín en la Primera Nacional.

    Presente. Nicolás Pelaitay ha estado en casi todos los juegos de San Martín en la Primera Nacional.

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    Por Ariel Poblete

    El margen se achica pese a que recién se completará el primer cuarto de la temporada en la Primera Nacional. Pero para San Martín, el combustible se llama urgencia y este lunes cuando reciba a Atlanta desde las 21.30 por la fecha 9 de la Zona B, lo único que le servirá será una victoria. Cualquier otra cosa, complicará su destino.

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    Un triunfo fundamental para poder reencausar la temporada que comenzó de mayor a menor, mostrando cosas buenas en Chacarita, ganando luego el único partido de la categoría que ganó en San Juan y siguiendo la estela ganadora en la Copa Argentina. Después, se nubló todo. No volvió a ganar ni en el Pueblo Viejo ni afuera. Se fue relegando, se quedó en las posiciones, perdió al lote de los que mandan y empezó a mirar el lote de los que sufren. Lejos de las expectativas. Demasiado lejos para todos en Concepción.

    Por eso el partido de este lunes en el mejorado piso del estadio Hilario Sánchez asoma como la oportunidad ideal de levantar el ánimo, de sumar puntos y de darse una dosis de autoestima que está ya necesitando. Estará enfrente Atlanta que tiene los mismos puntos que San Martín, que viene de tres derrotas consecutivas y que no encuentra tampoco su hoja de ruta.

    SAN MARTIN NECESITADO

    En lo futbolístico, tras el empate en Salta de hace 10 días, el entrenador Ariel Martos tuvo tiempo para madurar su decisiones tácticas y para recuperar a su goleador, Nazareno Funez que podría estar ante el Bohemio. San Martín jugó con línea de tres en el fondo ante Gimnasia y Tiro y podría repetirlo con Osores, Aguilera y Cocca en el fondo. En el medio, Martos paró como carrileros a Nadalín y a Zuliani, mientras que en la contención se la jugó con Murillo de volante junto a Pelaitay. Suelto, generando, Seba González y arriba, con Funez de regreso, tendrá que elegir entre Iachetti o Juncos. Más misterios no habrían pero es tan vital el triunfo, que cada uno guarda sus cartas.

    San Martín necesita ganar porque luego, en menos de un mes tendrá cinco partidos más en serie que lo pondrán en real perspectiva de sus aspiraciones. Todos se juegan algo este lunes en el Pueblo Viejo y en San Martín lo saben más que bien.

    ATLANTA COMPLICADO

    Atlanta se juega mucho también en San Juan. Cristian Pellerano está más que condicionado y necesita sumar algo. Viene de perder con Chicago como local y antes había caído también en su casa ante Ferro. No es fácil su momento. Un rival peligroso para San Martín porque también está urgido de resultados.

    La fecha 9 de la Primera Nacional se completará este lunes con Nueva Chicago-Midland a las 19 y Tristán Suárez-Atlético Rafaela a partir de las 20.

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