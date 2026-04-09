San Martín vuelve a vender entradas tras descartar la presencia exclusiva de socios

Fueron tres jornadas de esta Primera Nacional en las que San Martín solo tuvo presencia de sus socios. Guemes, San Martín de Tucumán y Racing de Córdoba terminaron siendo las únicas tres presentaciones del Verdinegro sin tener acceso abierto porque para el choque del lunes contra Atlanta , cambiará el sistema con venta de entradas a través de la web.

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La decisión de la dirigencia del Atlético San Martín se veía venir después de los pobrísimos aforos que había mostrado en el debut en esta temporada y en los dos encuentros restantes que terminaron en empates.

Así, a través del sistema de sanmartinsj.global.fan/eventos se podrán adquiir localidades con el siguente detalle en los valores:

Platea Oeste Baja $45.000

Platea Oeste Alta $55.000

Damas, menores y jubilados $25.000.

PRUEBA CON VISITANTES

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la implementación de una prueba piloto para el regreso del público visitante en el fútbol de ascenso, en una medida que busca avanzar hacia la normalización de la presencia de ambas hinchadas en los estadios.

La iniciativa se llevará a cabo en partidos puntuales de la Primera Nacional, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas, algo que no ocurría de manera regular desde hace más de una década. Por ahora, los encuentros elegidos para esta experiencia serán Quilmes frente a Nueva Chicago y Colegiales contra Temperley, en el marco de la décima fecha del campeonato.

FECHA CONFIRMADA

Este sábado comenzará la disputa de la fecha 9 de la Primera Nacional, en la que Atlético San Martín cerrará la programación el próximo lunes recibiendo a Atlanta a partir de las 21.30.

La programación es la siguiente:

Zona A

Colón vs Racing (Cba) – sábado 11/4, 19

San Miguel vs Dep. Morón – sábado 11/4, 15.30

San Telmo vs Godoy Cruz – sábado 11/4, 15.30

Acassuso vs Los Andes – domingo 12/4, 15.30

Chaco For Ever vs All Boys – domingo 12/4, 17

Ferro vs Estudiantes – domingo 12/4, 15.30

Central Norte vs Mitre – domingo 12/4, 17.

Dep. Madryn vs Almirante Brown – domingo 12/4, 16.

Def. de Belgrano vs Bolívar – domingo 12/4, 15.30

Zona B

Agropecuario vs Gimnasia (J) – domingo 12/4, 16.

Tristán Suárez vs Atlético Rafaela – lunes 13/4, 15.

Güemes vs San Martín (T) – domingo 12/4, 17.

Chacarita vs Gimnasia y Tiro – domingo 12/4, 15.30

San Martín (SJ) vs Atlanta – lunes 13/4, 21.30

Nueva Chicago vs Midland – lunes 13/4, 19.

Temperley vs Quilmes – domingo 12/4, 15.30

Dep. Maipú vs Colegiales – domingo 12/4, 18.30

Almagro vs Patronato – sábado 11/4, 15.30