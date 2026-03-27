    • 27 de marzo de 2026 - 23:11

    Primera Nacional: San Martín iguala 0-0 con Racing (Cba) en un duelo trabado

    San Martín de San Juan empata 0-0 ante Racing de Córdoba en la Primera Nacional, en un partido con pocas llegadas y mucha fricción.

    San Martín disputa un duro partido de Primera Nacional en condición de local. FOTO: DANIEL ARIAS

    San Martín disputa un duro partido de Primera Nacional en condición de local.

    FOTO: DANIEL ARIAS

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    San Martín de San Juan iguala sin goles ante Racing de Córdoba por la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido disputado en el estadio 27 de Septiembre. El Verdinegro busca hacerse fuerte de local, pero por ahora no logra quebrar a su rival.

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    El encuentro comenzó a las 22:10 con arbitraje de Maximiliano Macheroni y rápidamente mostró un trámite parejo.

    San Martín intentó manejar la pelota, pero Racing de Córdoba se plantó firme en defensa, evitando situaciones claras de gol en los primeros minutos.

    Pocas llegadas y varias infracciones

    El desarrollo del partido estuvo marcado por la fricción. Diego Mercado fue amonestado a los 28 minutos, mientras que Leandro Córdoba vio la amarilla a los 41.

    Ambos equipos priorizaron el orden defensivo, lo que derivó en escasas oportunidades frente a los arcos y un juego trabado en el mediocampo.

    El Verdinegro busca imponerse en casa

    Ante su gente, San Martín intenta asumir el protagonismo, aunque le cuesta generar peligro en los últimos metros.

    Por su parte, Racing apuesta a salidas rápidas y aprovechar errores, en un duelo que se mantiene abierto de cara al complemento.

    Formaciones confirmadas

    San Martín (SJ): Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González; Gabriel Hachen, Nazareno Funez, Carlo Lattanzio.

    Racing (Cba): Gonzalo Laborda; Santiago Rinaudo, Gabriel Aranda, Matías Sánchez, Emanuel Díaz; Tomás Kummer, Alan Olinick, Luciano Viano; Fernando Ortiz; Pablo Chavarría, Leandro Córdoba.

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