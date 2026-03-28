    • 28 de marzo de 2026 - 00:20

    San Martín volvió a quedarse con las ganas ante Racing de Córdoba

    El Verdinegro no pudo con la Academia cordobesa y estiró a 4 fechas sin victorias su racha.

    Impotencia. San Martín ni pudo con Racing de Córdoba y empató sin goles en el Pueblo Viejo.

    Impotencia. San Martín ni pudo con Racing de Córdoba y empató sin goles en el Pueblo Viejo.

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    Por Ariel Poblete

    Otro empate, otra noche sin triunfo en Concepción. San Martín no pudo con Racing de Córdoba en la fecha 7 de la Primera Nacional y la racha sin victorias del Verdinegro se alargó a cuatro fechas, con todo lo que eso implica.

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    Querer no es siempre poder y San Martín lo experimentó en carne propia en los primeros 45 minutos de la noche en el Pueblo Viejo. Y es que el Verdinegro intentó imponer condiciones de entrada ante un Racing cordobés que se la paró bien para la contra y esperó los espacios y el momento para lastimar. Leandro Córdoba fue el más peligroso en la Academia buscando a Viano y Chavarría para atacar a Díaz Robles.

    San Martín propuso desde el orden y el buen trato de la pelota. Con Hachen y Seba González buscó siempre el mejor camino. No pudo conectar, no consiguió llegar asociado y sus mejores opciones pasaron por un tiro libre del Pulpito González que el arquero cordobés Laborda sacó sobre el travesaño. Luego, en otro tiro libre, llego Manuel Cocca de atropellada y de milagro no entró.

    San Martin fue más ganas que fútbol. Nunca se desordenó, nunca se desesperó pero tampoco tuvo ese poder ofensivo y la profundidad necesaria para desarmar el planteo de la Academia que en esos primeros 45’ consiguió lo que vino a buscar.

    SAN MARTIN LO BUSCO

    En el complemento, Martos decidió cambiar todo en San Martín. Tres cambios de entrada para que ahora si el Verdinegro tuviera esa pimienta en el ataque que tanto querían. A los 2’ ya tuvo una clarísima a la salida de un corner pero el arquero Laborda tapó en la línea. Siguió mejorando San Martín, se hizo profundo y a los 7’ tuvo el gol en Iachetti que definió al primer palo pero se la taparon de milagro.

    Fueron 15’ de furia en San Martín. Lamentablemente no pudo sacar ventajas y después fue perdiendo lucidez y peso ofensivo, facilitando el planteo de Racing que se acomodó mejor. A los 20’ Leandro Córdoba encaró, ganó y terminó paralizando los corazones en el Pueblo Viejo definiendo al palo de Díaz Robles.

    RESPUESTA DE RACING

    La respuesta de San Martín se demoró y recién a los 34’ volvió a inquietar a Racing con una jugada colectiva que pasó por Hachen, llegó a Iachetti y el centro encontró pasado a Rossi que definió desviado. Racing decidió buscar también y con Córdoba de conductor generó dos ocasiones de peligro, Olinik tuvo el gol pero Díaz Robles lo resolvió sacando al córner.

    Se le fue así otra chance de levantarse para San Martín. La racha sin triunfos se estira y la presión ya se siente en Concepción.

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