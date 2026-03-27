San Martín busca su identidad recibiendo a Racing de Córdoba

La necesidad de encontrar una identidad que lo marque en la Primera Nacional ya pesa en San Martín . El ciclo Martos fue de mayor a menor y esta viernes cuando reciba a Racing de Córdoba por la fecha 7, no será un partido más para el Verdinegro.

Análisis: San Martín y un comienzo gris que implica grandes decisiones

San Martín define nombres para recibir a la Academia cordobesa

Con el lastre de tres fecha sin ganar, con dos derrotas y un empate, San Martín se metió en una zona que no es cómoda. De mitad de tabla para abajo, la presión por salir de ese lugar se siente y este viernes lo tendrá que resolver ante la Academia cordobesa que comenzó a los tumbos pero metió dos triunfo seguidos y se afirmó.

Todo parece depender del propio San Martín que el viernes pasado se fue diluyendo ante los tucumanos hasta terminar lamentando un empate. En el esquema, Martos apuesta a lo mismo y en los nombres, la base parece asomar en el fondo, pero del medio para arriba aun no puede consolidar la propuesta. En Concepción esperan con ansias la probable vuelta del goleador Nazareno Funez, mientras que el juego nace en Seba González y su sociedad con Hachen. El resto, se está acomodando pero saben que el margen de tolerancia se está achicando.

Un viernes de fútbol en el Pueblo Viejo, con la necesidad de San Martín de empezar a encontrar su identidad.

La fecha 7 de la Primera Nacional en la que se jugarán los clásicos, se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con tres partidos. La actividad comenzará con el partido en el que Bolívar reciba a Agropecuario a partir de las 18:15, en un encuentro entre dos equipos que necesitan sumar de a tres para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Más tarde, a las 22:10, se llevarán a cabo otros dos partidos de manera simultánea. En uno de ellos, Chaco For Ever recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en busca de un triunfo que le permita salir de la zona de descenso.

Luego de cinco fechas disputadas en la Primera Nacional, el líder de la Zona A es Deportivo Morón con 11 puntos, mientras que en la Zona B está primero Nueva Chicago con 10 unidades, aunque tiene la misma cantidad que Gimnasia y Tiro de Salta y Atlético Rafaela.

En lo que respecta a la zona baja de la tabla, los cuatro equipos en zona de descenso son Deportivo Maipú, Colegiales, Chaco For Ever y Estudiantes de Buenos Aires.

El cronograma de la fecha 7

Viernes 27/3:

Bolívar - Agropecuario a las 18:15

Chaco For Ever - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 22:10

San Martín de San Juan - Racing de Córdoba a las 22:10

Sábado 28/3:

Atlanta - Ferro a las 15

Almagro - Deportivo Morón a las 15:30

Almirante Brown - Tristán Suárez a las 16

Colegiales - San Miguel a las 20

Domingo 29/3:

Los Andes - Temperley a las 15

Nueva Chicago - All Boys a las 15:30

Deportivo Madryn - San Martín de Tucumán a las 16

Chacarita - Estudiantes de Buenos Aires a las 16

Patronato - Colón de Santa Fe a las 16

San Telmo - Quilmes a las 16

Güemes - Mitre de Santiago del Estero a las 17

Deportivo Maipú - Godoy Cruz a las 17

Gimnasia y Tiro de Salta - Central Norte a las 17:30

Lunes 30/3: Defensores - Atlético Rafaela

Miércoles 8/4: Midland - Acassuso a las 20