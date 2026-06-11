    • 11 de junio de 2026 - 18:14

    Primeros 90 minutos de Mundial con poco en México y nada de Sudáfrica

    Arrancó el Mundial con poco y nada desde lo futbolístico. México hizo la diferencia con sus nombres, Sudáfrica ni pena dio.

    Desahogo. México lo liquidó con Jiménez en su estreno pero sin que le sobre nada.

    Desahogo. México lo liquidó con Jiménez en su estreno pero sin que le sobre nada.

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    Por Ariel Poblete

    Más ruido que fútbol en los primeros 90' de Mundial. Alegría de México en una lógica victoria sobre un Sudáfrica que empezó a despedirse de la cita mundilista con lo poco que mostró. Lo ganó bien México pero no le sobró nada.

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    Lo resolvió con esa diferencia de equivalencias en nombre por nombre con los africanos pero nada más. Lejos de ser esa potencia que los propios mexicanos declaman. Pero pudieron cortar con esa serie de 7 partidos inaugurales sin triunfos. Eso, nada más.

    En su Grupo A, seguramente terminarán clasificados. Luego, para los Aztecas comenzará otro Mundial. Esta vez, la idea es llegar al sexto partido pero claro, ya no tendrá enfrente a un Sudáfrica livianito y hasta ingenuo hasta quedarse con dos menos. Pero como dicen los que saben, lo importante era empezar ganando y México lo hizo. Con eso, ya están pagados.

    Antes, una ceremonia inaugural express, con todo el color latino, con la impronta de esta parte del mundo. Ahora, se vendrán las de Estados Unidos y la de Canadá, con sus sellos.

    El Mundial ya está en marcha. Adentro y afuera de la cancha. En los primeros 90' algo de fútbol y el peso de sus individualidades, le hicieron feliz el debut a un México sobredimensionado. Cambios reglamentarios, más rapidez en cada interrupción y poco más quedó en el saldo para rescatar.

    La cartelera de los partidos estreno tiene mucho por delante. En 'este' Mundial de la Fase Clasificatoria, los candidatos no muestran todo. Hay que esperar sus debuts para ver que ofrece este Mundial desde la cancha.

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