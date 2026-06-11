Revelaron cuál es la camiseta más linda del Mundial 2026, ¿en qué puesto quedó Argentina?

A horas del inicio del Mundial 2026, un ranking internacional que evaluó la estética de las camisetas de las 48 selecciones participantes generó debate entre los fanáticos. La principal sorpresa para los argentinos fue que la tradicional albiceleste no logró ingresar al top 10 y terminó ubicada en el puesto 13.

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La clasificación fue confeccionada por el periodista Nick Miller para The Athletic, medio perteneciente a The New York Times , que ordenó las equipaciones de todas las selecciones según criterios de diseño y atractivo visual.

La camiseta de la Selección Argentina, confeccionada por Adidas, quedó por detrás de países como Ghana, Brasil, Inglaterra, Alemania, Marruecos, España y Colombia , entre otros. De esta manera, la campeona defensora del mundo se ubicó en el 13° lugar de la tabla general.

El primer puesto fue para Ghana, cuya camiseta blanca con detalles gráficos en el pecho fue destacada como la más atractiva del torneo. El podio lo completaron Brasil, con su clásica casaca amarilla, e Inglaterra, con un diseño sobrio en blanco y detalles azules y rojos.

Entre las selecciones sudamericanas mejor posicionadas aparecen Brasil en el segundo lugar y Colombia en el undécimo, mientras que Argentina quedó apenas dos puestos por detrás del top 10. Más abajo figuran Paraguay (22°), Uruguay (35°) y Ecuador (45°).

El ranking completo incluyó a las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y dejó en claro que, al menos en materia de diseño, la histórica camiseta albiceleste no logró conquistar a los especialistas como sí suele hacerlo dentro de la cancha.

El ranking de las 48 camisetas de las selecciones en el Mundial

1-Ghana

2-Brasil

3-Inglaterra

4-Alemania

5-Marruecos

6-Arabia Saudita

7-España

8-Australia

9-Bélgica

10-Cabo Verde

11-Colombia

12-Escocia

13-Argentina

14-Costa de Marfil

15-Francia

16-Japón

17-México

18-Panamá

19-Sudáfrica

20-Suecia

21-Portugal

22-Paraguay

23-República Democrática del Congo

24-Túnez

25-Irak

26-Estados Unidos

27-Noruega

28-Jordania

29-Irán

30-Curazao

31-Bosnia y Herzegovina

32-Senegal

33-Austria

34-Uzbekistán

35-Uruguay

36-Turquía

37-Suiza

38-Corea del Sur

39-Catar

40-Nueva Zelanda

41-Argelia

42-Países Bajos

43-Haití

44-Egipto

45-Ecuador

46-República Checa

47-Canadá

48-Croacia