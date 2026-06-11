    • 11 de junio de 2026 - 08:02

    Revelaron cuál es la camiseta más linda del Mundial 2026, ¿en qué puesto quedó Argentina?

    Un prestigioso medio internacional elaboró una clasificación con las 48 camisetas que se verán en el Mundial 2026.

    Lionel Messi.

    Lionel Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A horas del inicio del Mundial 2026, un ranking internacional que evaluó la estética de las camisetas de las 48 selecciones participantes generó debate entre los fanáticos. La principal sorpresa para los argentinos fue que la tradicional albiceleste no logró ingresar al top 10 y terminó ubicada en el puesto 13.

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    La clasificación fue confeccionada por el periodista Nick Miller para The Athletic, medio perteneciente a The New York Times, que ordenó las equipaciones de todas las selecciones según criterios de diseño y atractivo visual.

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    La camiseta de Ghana, elegida la m&aacute;s linda del Mundial. (Gentileza)

    La camiseta de Ghana, elegida la más linda del Mundial. (Gentileza)

    La camiseta de la Selección Argentina, confeccionada por Adidas, quedó por detrás de países como Ghana, Brasil, Inglaterra, Alemania, Marruecos, España y Colombia, entre otros. De esta manera, la campeona defensora del mundo se ubicó en el 13° lugar de la tabla general.

    El primer puesto fue para Ghana, cuya camiseta blanca con detalles gráficos en el pecho fue destacada como la más atractiva del torneo. El podio lo completaron Brasil, con su clásica casaca amarilla, e Inglaterra, con un diseño sobrio en blanco y detalles azules y rojos.

    Entre las selecciones sudamericanas mejor posicionadas aparecen Brasil en el segundo lugar y Colombia en el undécimo, mientras que Argentina quedó apenas dos puestos por detrás del top 10. Más abajo figuran Paraguay (22°), Uruguay (35°) y Ecuador (45°).

    El ranking completo incluyó a las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y dejó en claro que, al menos en materia de diseño, la histórica camiseta albiceleste no logró conquistar a los especialistas como sí suele hacerlo dentro de la cancha.

    El ranking de las 48 camisetas de las selecciones en el Mundial

    1-Ghana

    2-Brasil

    3-Inglaterra

    4-Alemania

    5-Marruecos

    6-Arabia Saudita

    7-España

    8-Australia

    9-Bélgica

    10-Cabo Verde

    11-Colombia

    12-Escocia

    13-Argentina

    14-Costa de Marfil

    15-Francia

    16-Japón

    17-México

    18-Panamá

    19-Sudáfrica

    20-Suecia

    21-Portugal

    22-Paraguay

    23-República Democrática del Congo

    24-Túnez

    25-Irak

    26-Estados Unidos

    27-Noruega

    28-Jordania

    29-Irán

    30-Curazao

    31-Bosnia y Herzegovina

    32-Senegal

    33-Austria

    34-Uzbekistán

    35-Uruguay

    36-Turquía

    37-Suiza

    38-Corea del Sur

    39-Catar

    40-Nueva Zelanda

    41-Argelia

    42-Países Bajos

    43-Haití

    44-Egipto

    45-Ecuador

    46-República Checa

    47-Canadá

    48-Croacia

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