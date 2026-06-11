Revelaron cuál es la camiseta más linda del Mundial 2026, ¿en qué puesto quedó Argentina?

A horas del inicio del Mundial 2026, un ranking internacional que evaluó la estética de las camisetas de las 48 selecciones participantes generó debate entre los fanáticos. La principal sorpresa para los argentinos fue que la tradicional albiceleste no logró ingresar al top 10 y terminó ubicada en el puesto 13.
La clasificación fue confeccionada por el periodista Nick Miller para The Athletic, medio perteneciente a The New York Times, que ordenó las equipaciones de todas las selecciones según criterios de diseño y atractivo visual.
La camiseta de la Selección Argentina, confeccionada por Adidas, quedó por detrás de países como Ghana, Brasil, Inglaterra, Alemania, Marruecos, España y Colombia, entre otros. De esta manera, la campeona defensora del mundo se ubicó en el 13° lugar de la tabla general.
El primer puesto fue para Ghana, cuya camiseta blanca con detalles gráficos en el pecho fue destacada como la más atractiva del torneo. El podio lo completaron Brasil, con su clásica casaca amarilla, e Inglaterra, con un diseño sobrio en blanco y detalles azules y rojos.
Entre las selecciones sudamericanas mejor posicionadas aparecen Brasil en el segundo lugar y Colombia en el undécimo, mientras que Argentina quedó apenas dos puestos por detrás del top 10. Más abajo figuran Paraguay (22°), Uruguay (35°) y Ecuador (45°).
El ranking completo incluyó a las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y dejó en claro que, al menos en materia de diseño, la histórica camiseta albiceleste no logró conquistar a los especialistas como sí suele hacerlo dentro de la cancha.
El ranking de las 48 camisetas de las selecciones en el Mundial
1-Ghana
2-Brasil
3-Inglaterra
4-Alemania
5-Marruecos
6-Arabia Saudita
7-España
8-Australia
9-Bélgica
10-Cabo Verde
11-Colombia
12-Escocia
13-Argentina
14-Costa de Marfil
15-Francia
16-Japón
17-México
18-Panamá
19-Sudáfrica
20-Suecia
21-Portugal
22-Paraguay
23-República Democrática del Congo
24-Túnez
25-Irak
26-Estados Unidos
27-Noruega
28-Jordania
29-Irán
30-Curazao
31-Bosnia y Herzegovina
32-Senegal
33-Austria
34-Uzbekistán
35-Uruguay
36-Turquía
37-Suiza
38-Corea del Sur
39-Catar
40-Nueva Zelanda
41-Argelia
42-Países Bajos
43-Haití
44-Egipto
45-Ecuador
46-República Checa
47-Canadá
48-Croacia