River Plate recibió la aprobación de un crédito de 100 millones de dólares para ampliar y techar el Monumental

El Club Atlético River Plate dio un nuevo paso hacia adelante en ambicioso proyecto de la ampliación (creación de una cuarta bandeja, llevando el aforo hasta 101 mil espectadores) y el techado del Estadio Monumental . Recibió la aprobación de un crédito de hasta 100 millones de dólares para financiar la ampliación y el techado integral del estadio Monumental.

“El financiamiento será estructurado en conjunto con BID Invest —el brazo de financiamiento al sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID)— y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los principales organismos multilaterales de crédito para el desarrollo de la región. Ambos organismos contribuirán en partes iguales al monto total del financiamiento”, detalló la entidad en un comunicado que difundió este viernes.

El acuerdo, que abarca también la mejora de infraestructura social, educativa y deportiva, representa un avance inédito tanto para el club como para la estructura financiera del deporte argentino.

El financiamiento, pactado a diez años y con un período de gracia de tres, permitirá que River Plate comience a repagar el crédito una vez finalizadas las obras , cuando el estadio ya haya empezado a generar los recursos adicionales. Esta modalidad busca asegurar la sustentabilidad financiera del proyecto y evitar la afectación del flujo de caja operativo de la institución.

El plan para techar el Monumental marca una nueva fase en la serie de mejoras de infraestructura que River Plate impulsa desde 2020, cuando la gestión de Jorge Brito y su equipo inició una profunda modernización. Ese proceso arrancó con la renovación integral del campo de juego, con la implementación de césped híbrido (95% natural y 5% sintético) y la instalación de sistemas avanzados de drenaje, desagüe y climatización, ubicando al club entre los referentes tecnológicos de Sudamérica.

El siguiente paso fue la expansión del estadio. Se rebajó el nivel del suelo, se reconfiguraron tribunas y palcos y la capacidad aumentó hasta los actuales 85.018 lugares. Además, se actualizaron áreas clave como el anillo 360, el hall principal —con revestimiento de mármol y escudos históricos—, la fachada sobre Figueroa Alcorta y el acceso, que ahora dispone de un estacionamiento para más de 1.200 vehículos.

La nueva obra, que está prevista para comenzar en abril, incluye una bandeja perimetral 360°, la colocación de un techo que cubrirá todas las tribunas y la suma de 16.000 asientos adicionales. El cronograma establece un plazo de ejecución de 36 meses y una inversión superior a 100 millones de dólares. El desarrollo priorizará que el club mantenga su funcionamiento normal y que el impacto sobre la localía sea mínimo.

“El proyecto apoyará la ampliación del nuevo edificio del Instituto River Plate y la residencia juvenil Casa River. La ampliación del estadio contribuirá a mejorar la comodidad de los asistentes, aumentar y diversificar las fuentes de ingresos, incrementar la capacidad para eventos, reducir el ruido y aumentar su uso durante todo el año. El Club destinará al menos el 25 % de los ingresos adicionales provenientes de la ampliación del estadio a becas adicionales y al desarrollo de infraestructura deportiva y social adicional a través de Fondo de Reinversión Social”, adelantaron desde Núñez.

El punto central de la remodelación será la construcción de una bandeja 360° apoyada en columnas perimetrales y el techado total de las tribunas. La capacidad del estadio subirá de 85.018 a 101.000 espectadores, lo que convertirá al Monumental en uno de los mayores estadios del planeta. Estos nuevos lugares estarán reservados para socios y se diferenciarán por sus butacas rojas y blancas, formando una bandera en lo alto del estadio.

Otro aspecto central del proyecto es el acceso preferente para socios. Las 16.000 nuevas ubicaciones no tendrán costo adicional para los abonados, elevando a 40.000 la cantidad de lugares sin arancel extra. El club aseguró que no habrá preventa ni venta anticipada para estas ubicaciones, dándole prioridad a los socios en cada partido.

De este modo, el 40% de las ubicaciones quedarán reservadas para los socios, fortaleciendo el modelo de asociación civil y el vínculo con la comunidad riverplatense.

La remodelación se iniciará en la primera semana de abril, con un plazo estimado de 36 meses. Durante ese tiempo, la afectación será mínima: solo hasta tres partidos de local, lo que permitirá a River mantener su calendario deportivo habitual.

En su anuncio oficial, el Millonario recalcó que la obra no afectará el flujo de caja operativo ni los fondos destinados al fútbol profesional u otras actividades centrales. El modelo financiero será similar al utilizado en obras anteriores, priorizando la sostenibilidad económica y la protección del patrimonio institucional.

Vale destacar que el financiamiento contará con dos fuentes principales: este crédito internacional a largo plazo y el nuevo acuerdo comercial que incluye la cesión de los derechos de naming del estadio por una década.

A inicios de febrero, el club de Núñez comunicó la firma de un acuerdo estratégico por 110 millones de dólares más impuestos con tres empresas líderes del entretenimiento para la realización exclusiva de espectáculos y el naming del estadio Monumental durante la próxima década. El convenio involucra a Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live.

Según el comunicado difundido por el club, la alianza abarca desde el 1° de enero de 2027 y se extiende durante diez años, otorgando la explotación exclusiva de shows internacionales y latinos en el estadio de Núñez. Live Nation Entertainment, con operaciones en más de 40 países y responsable de más de 40.000 eventos anuales, lidera la industria global del entretenimiento en vivo. La empresa, junto a DF Entertainment y Dale Play Live, gestionará el uso del recinto para conciertos y espectáculos, consolidando al Monumental como “el venue más importante de América Latina”, según la institución.

La dirigencia del Millonario explicó que el desarrollo de la obra fue diseñado para no alterar la vida diaria en el Barrio River ni la relación con los vecinos. El club está coordinando acciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2023 para asegurar la buena convivencia entre el estadio y la comunidad.

El impacto en la localía será mínimo: solo hasta tres partidos a lo largo de los tres años de trabajos, gracias a una planificación por etapas que permite el desarrollo normal de la actividad deportiva y social.

Tal como anticipó este medio en agosto del año pasado, la instalación del techo representa un avance importante en la gestión financiera y operativa del club, ya que reducirá notablemente los gastos de mantenimiento de la infraestructura. La exposición al sol y la lluvia acelera el desgaste de caños, asientos, cubiertas, pintura y plásticos, lo que exige renovaciones frecuentes y costosas. Con el nuevo techado, este deterioro disminuirá, prolongando la vida útil de las instalaciones y bajando los costos de mantenimiento y reposición.

Además, el diseño refuerza el rol multipropósito del estadio, mejorando la oferta para recitales y grandes eventos. Los sistemas de colgado y soporte para escenarios, luces y pantallas podrán fijarse directamente al techo, eliminando la necesidad de instalar grandes estructuras temporales en el campo y facilitando el armado y desmontaje de los espectáculos. Al mismo tiempo, el techado mejorará la acústica interna, generando una caja sonora que potenciará la experiencia del público y, en algunos casos, reducirá la transmisión de ruido hacia el exterior.

El proyecto prevé un techo sobre las tribunas, pero descarta cerrar el estadio por completo. La razón principal es preservar la calidad del césped. La experiencia internacional muestra que los recintos cerrados, sin acceso a luz natural, tienen serias dificultades para mantener el campo de juego en buenas condiciones.