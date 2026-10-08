    • 8 de octubre de 2026 - 17:24

    San Juan estará presente en el Torneo de Judo de Andes Talleres en Mendoza

    Una delegación de 20 judokas sanjuaninos competirán este sábado en el Polideportivo Nicolino Loche de Guaymallén.

    Mendoza. San Juan estará presente en el Abierto de Judo de Andes Talleres este sábado.

    Mendoza. San Juan estará presente en el Abierto de Judo de Andes Talleres este sábado.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan marca el paso en e Judo regional y este sábado, el calibre de los judokas sanjuaninos volverá a ponerse a prueba con la participación en el Abierto de Judo del club Andes Talleres.

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    La competencia, organizada por Judo Talleres, se realizará en el Gimnasio Nicolino Loche, en Guaymallén, Mendoza. Será para todas las categorías, anticipando un certamen de gran nivel.

    San Juan tendrá presencia con 20 judokas que son parte del Dojo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Escuela Yamasita. Estarán compitiendo en todas las categorías participantes: Promocionales (8-9 años), Infantiles (11-12 años), Infantiles B (13-14 años), Cadetes (Sub 18), Juniors (Sub 21), Seniors (Cinturones Negros) y Kiu (Adultos). Tanto en la Rama Masculina como la Rama Femenina. La delegación local será presidida por el titular de la federación, el profesor Luis Meritello.

    Así, nuevamente San Juan, mostrará sus cualidades en Mendoza, en donde el nivel es importante.

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