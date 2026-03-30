San Juan volverá a recibir el Campeonato Nacional Apertura de Judo

San Juan tiene presencia en los escenarios nacionales del deporte y el Judo se sumará a las visitas en nuestra provincia. Del 10 al 12 de abril, en el estadio Aldo Cantoni , se realizará el Campeonato Nacional Apertura con más de 1.500 participantes.

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El profesor Luis Meritello, como titular de la Federación Sanjuanina dio los detalles del certamen: 'Estarán en competencia todas las categorías en Masculino y Femenino, con las corrrespondientes divisiones de peso en cada una. Será un evento nacional de envergadura por la calidad y la cantidad de los deportistas que nos visitarán'.

El profesor Luis Meritello, como titular de la Federación Sanjuanina dio los detalles del certamen: 'Estarán en competencia todas las categorías en Masculino y Femenino, con las corrrespondientes divisiones de peso en cada una. Será un evento nacional de envergadura por la calidad y la cantidad de los deportistas que nos visitarán'.

El día viernes 10, el cronograma del certamen estará reservado para los Juveniles Sub 13, Cadetes Sub 18 y Juniors Sub 21.

Para el sábado 11, Juveniles Sub 15 y Seniors (Cinturones Negros), además ese día a partir de las 16 se realizará el Acto Inaugural con todas las delegaciones presentes y la asistencia de las autoridades provinciales. Cabe recordar que las finales en Seniors comenzarán inmediatamente después del acto de apertura.

Para el domingo quedará el KYUS (Adultos graduados y Novicios) con lo que se cerrará la programación del certamen nacional en la provincia.

San Juan tendrá presencia importante con una delegación de 70 judocas que tratarán de potenciar la localía para la cosecha de medallas en nuestra provincia que una vez más es elegida para un Campeonato Nacional.