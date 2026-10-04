San Martín busca el terreno perdido ante Almagro mirando al Reducido

No hay margen de error. La caída en Paraná agudizó la presión en Atlético San Martín que este domingo saldrá ante Almagro con la necesidad de volver al triunfo, de recuperar el terreno perdido, apuntando a consolidarse ya definitivamente en la Zona de Reducido.
Con ese escenario, el Verdinegro será local de Almagro que está en la pelea por escaparle al descenso, con el arbitraje de Daniel Zamora, que lo dirigirá por tercera vez en la temporada.
Hoy, San Martín está dentro de los 8 que irán por el segundo ascenso, pero en el límite casi justo apenas un punto por encima de Deportivo Maipú y a dos solamente de Colegiales que es el noveno en la Zona B. Por eso, los tres punto de este domingo son vitales en Concepción porque quedará nada para el cierre y eso, condiciona todo.
En lo futbolístico, la gran baja en San Martín será la del capitán Sebastián González que recibió una fecha de suspensión. El Pulpito es clave para el funcionamiento Verdinegro pero en el plantel existen las variantes para tratar de suplirlo.
Una probable formación de San Martín sería con Díaz Robles en el arco; Nadalín, Osores, Marchio y Zuliani o Alvarez en la defensa; Murillo, Mercado, Hachen y Coronel en el mediocampo; Rossi y Funez en el ataque.
Pese a perder como local ante Nueva Chicago en la fecha anterior, en Almagro apuestan a una base. En lo que respecta al 11 inicial que podría jugar ante San Martín, Carlos Mayor, DT del Tricolor, no tendría modificaciones. Almagro saltaría a la cancha con Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macies; Joel Orlando y Facundo De La Vega.
LA FECHA 32
ZONA A
Domingo 4 de octubre
15.30: San Telmo vs Almirante Brown // Javier Delbarba
17: Central Norte vs Racing de Córdoba // Pablo Giménez
17: Chaco For Ever vs Defensores de Belgrano // Carlos Córdoba
18: Godoy Cruz vs los Andes // Maximiliano Macheroni
ZONA B
Domingo 4 de octubre
15: Agropecuario vs Midland // Matías Billione Carpio
15,30: Chacarita vs Patronato // Pablo Dóvalo
17: Atlético Güemes (SdE) vs Colegiales // Fabrizio Llobet
17: San Martín (San Juan) vs Almagro // Daniel Zamora
17,30: Atlético de Rafaela vs Atlanta // Federico Benítez
18.30: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Maximiliano Manduca
Lunes 5 de octubre
17: Chicago vs Deportivo Maipú // Juan Cruz Robledo