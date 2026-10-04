San Martín busca el terreno perdido ante Almagro mirando al Reducido

Este domingo, a las 17, el Verdinegro recibirá al Tricolor en la fecha 32 de la Primera Nacional.

Victoria. San Martín necesita volver a ganar para reacomodarse en el tramo final de la Primera Nacional.

No hay margen de error. La caída en Paraná agudizó la presión en Atlético San Martín que este domingo saldrá ante Almagro con la necesidad de volver al triunfo, de recuperar el terreno perdido, apuntando a consolidarse ya definitivamente en la Zona de Reducido.

Con ese escenario, el Verdinegro será local de Almagro que está en la pelea por escaparle al descenso, con el arbitraje de Daniel Zamora, que lo dirigirá por tercera vez en la temporada.

Hoy, San Martín está dentro de los 8 que irán por el segundo ascenso, pero en el límite casi justo apenas un punto por encima de Deportivo Maipú y a dos solamente de Colegiales que es el noveno en la Zona B. Por eso, los tres punto de este domingo son vitales en Concepción porque quedará nada para el cierre y eso, condiciona todo.

En lo futbolístico, la gran baja en San Martín será la del capitán Sebastián González que recibió una fecha de suspensión. El Pulpito es clave para el funcionamiento Verdinegro pero en el plantel existen las variantes para tratar de suplirlo.

Una probable formación de San Martín sería con Díaz Robles en el arco; Nadalín, Osores, Marchio y Zuliani o Alvarez en la defensa; Murillo, Mercado, Hachen y Coronel en el mediocampo; Rossi y Funez en el ataque.