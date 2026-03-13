San Martín cae ante Atlético Rafaela por un gol en el segundo tiempo

San Martín de San Juan cae 1-0 frente a Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Primera Nacional de Argentina.

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El equipo sanjuanino disputó un encuentro parejo durante gran parte del partido, pero terminó sufriendo el gol en el segundo tiempo.

En la primera mitad, San Martín intentó hacerse fuerte en defensa y buscar espacios en ataque, aunque el juego estuvo marcado por las faltas y las tarjetas amarillas.

El árbitro Álvaro Carranza amonestó a varios jugadores del Verdinegro, entre ellos Nazareno Funez, Hernán Zuliani y Diego Mercado.

En el segundo tiempo, el técnico movió el banco para intentar cambiar el desarrollo del partido. Ingresaron Julian Marchio, Carlo Lattanzio, Leonardo Monje, Genaro Rossi y Nahuel Acosta.

A pesar de las variantes, al equipo sanjuanino le costó generar situaciones claras frente al arco rival.

El gol que complicó al Verdinegro

La diferencia llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Tras un centro al área, Ijiel Protti ganó de cabeza y marcó el 1-0 para Atlético Rafaela, dejando sin respuesta al arquero Maximiliano Velazco.

Las formaciones iniciales

San Martín de San Juan: Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani; Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Diego Mercado, Gabriel Hachen; Nazareno Funez y Sebastián González. DT: Ariel Martos.

Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Matías Pardo, Martiniano Moreno; Lucas Albertengo y Agustín Obando. DT: Iván Juárez.