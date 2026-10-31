    • 31 de octubre de 2026 - 14:16

    San Martín enfrente a Gimnasia de Jujuy: necesita ganar y esperar un milagro para meterse en el Reducido

    El Verdinegro recibe a Gimnasia de Jujuy. Depende de sí mismo, pero también de lo que hagan sus rivales directos.

    San Martín.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El panorama de San Martín es complicado, difícil pero no imposible: para soñar con el Reducido, primero tiene que derrotar a Gimnasia de Jujuy por la mayor cantidad de goles posible y después esperar ayuda de otras canchas. El Verdinegro necesita que Deportivo Maipú no sume en su visita a Tristán Suárez y, sobre todo, que Colegiales tropiece como visitante ante San Martín de Tucumán, un resultado que podría ser el más determinante. Con los números en contra, el equipo sanjuanino se juega todo o nada y buscará, desde el aliento de su gente, dar el primer paso de un camino que hoy parece muy estrecho.

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