    • 20 de marzo de 2026 - 21:23

    San Martín pegó de entrada y le gana 1 a 0 al Santo tucumano

    En la Primera Nacional, San Martín golpeó a los 4 minutos y vence 1-0 a su homónimo tucumano con gol de Federico Murillo.

    San Martín golpeó de entrada y ya le gana al Santo tucumano en Concepción

    San Martín golpeó de entrada y ya le gana al Santo tucumano en Concepción

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    San Martín confirmó el equipo y va por un triunfo clave en casa.

    San Martín confirmó el equipo y va por un triunfo clave en casa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Primera Nacional tuvo un arranque electrizante en Concepción: San Martín de San Juan golpeó de entrada y ya vence 1-0 a San Martín de Tucumán, en un duelo clave por la fecha 6 que se juega en el estadio Hilario Sánchez.

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    El Verdinegro encontró la ventaja a los 4 minutos del primer tiempo, tras una jugada que se gestó por izquierda, tuvo un desvío en el área y terminó con Federico Murillo empujando la pelota en el segundo palo para desatar el festejo local.

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    El equipo dirigido por Ariel Martos salió decidido a cambiar la imagen tras las últimas derrotas y logró rápidamente abrir el marcador ante un rival que llegaba invicto.

    Con este resultado parcial, San Martín está consiguiendo un triunfo fundamental para recuperar confianza y volver a meterse en la pelea dentro de la Zona B del torneo.

    El encuentro comenzó a las 21:30 con arbitraje de Juan Nebbietti y transmisión en vivo, en un cruce que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de protagonismo en la categoría.

    Formaciones iniciales

    San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González; Bruno Juncos; Genaro Rossi y Carlo Lattanzio. Suplentes: Maximiliano Velazco, Julián Marchio, Facundo Nadalín, Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena, Nicolás Iachetti, Nahuel Acosta y Luciano Riveros. DT: Ariel Martos

    San Martín de Tucumán: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Kevin López, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons. Suplentes: Nahuel Manganelli, Alejandro Galván, Guillermo Rodríguez, Nahuel Gallardo, Jorge Juárez, Luca Arfaras, Matías García, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos. DT: Andrés Yllana

    Fotos: Daniel Arias

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