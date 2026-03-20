San Martín pegó de entrada y le gana 1 a 0 al Santo tucumano

La Primera Nacional tuvo un arranque electrizante en Concepción: San Martín de San Juan golpeó de entrada y ya vence 1-0 a San Martín de Tucumán, en un duelo clave por la fecha 6 que se juega en el estadio Hilario Sánchez.
En la Primera Nacional, San Martín golpeó a los 4 minutos y vence 1-0 a su homónimo tucumano con gol de Federico Murillo.
La Primera Nacional tuvo un arranque electrizante en Concepción: San Martín de San Juan golpeó de entrada y ya vence 1-0 a San Martín de Tucumán, en un duelo clave por la fecha 6 que se juega en el estadio Hilario Sánchez.
El Verdinegro encontró la ventaja a los 4 minutos del primer tiempo, tras una jugada que se gestó por izquierda, tuvo un desvío en el área y terminó con Federico Murillo empujando la pelota en el segundo palo para desatar el festejo local.
El equipo dirigido por Ariel Martos salió decidido a cambiar la imagen tras las últimas derrotas y logró rápidamente abrir el marcador ante un rival que llegaba invicto.
Con este resultado parcial, San Martín está consiguiendo un triunfo fundamental para recuperar confianza y volver a meterse en la pelea dentro de la Zona B del torneo.
El encuentro comenzó a las 21:30 con arbitraje de Juan Nebbietti y transmisión en vivo, en un cruce que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de protagonismo en la categoría.
San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González; Bruno Juncos; Genaro Rossi y Carlo Lattanzio. Suplentes: Maximiliano Velazco, Julián Marchio, Facundo Nadalín, Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena, Nicolás Iachetti, Nahuel Acosta y Luciano Riveros. DT: Ariel Martos
San Martín de Tucumán: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Kevin López, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons. Suplentes: Nahuel Manganelli, Alejandro Galván, Guillermo Rodríguez, Nahuel Gallardo, Jorge Juárez, Luca Arfaras, Matías García, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos. DT: Andrés Yllana
Fotos: Daniel Arias