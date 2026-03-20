San Martín pegó de entrada y le gana 1 a 0 al Santo tucumano

En la Primera Nacional , San Martín golpeó a los 4 minutos y vence 1-0 a su homónimo tucumano con gol de Federico Murillo.

San Martín confirmó el equipo y va por un triunfo clave en casa.

San Martín golpeó de entrada y ya le gana al Santo tucumano en Concepción

La Primera Nacional tuvo un arranque electrizante en Concepción: San Martín de San Juan golpeó de entrada y ya vence 1-0 a San Martín de Tucumán, en un duelo clave por la fecha 6 que se juega en el estadio Hilario Sánchez.

El Verdinegro encontró la ventaja a los 4 minutos del primer tiempo, tras una jugada que se gestó por izquierda, tuvo un desvío en el área y terminó con Federico Murillo empujando la pelota en el segundo palo para desatar el festejo local.

Primera Nacional: gol tempranero y ventaja clave El equipo dirigido por Ariel Martos salió decidido a cambiar la imagen tras las últimas derrotas y logró rápidamente abrir el marcador ante un rival que llegaba invicto.

Con este resultado parcial, San Martín está consiguiendo un triunfo fundamental para recuperar confianza y volver a meterse en la pelea dentro de la Zona B del torneo.

El encuentro comenzó a las 21:30 con arbitraje de Juan Nebbietti y transmisión en vivo, en un cruce que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de protagonismo en la categoría.