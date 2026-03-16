San Martín de mayor a menor: de un inicio auspicioso en la Primera Nacional, a sufrir dos derrotas al hilo

Un inicio de mayor a menor podría resumir el arranque de San Martín en la Primera Nacional . En cuatro encuentros disputados , el Verdinegro sumó una victoria, un empate y dos derrotas , con la particularidad de haber jugado tres partidos en condición de visitante.

San Martín se quedó con las manos vacías en el final ante Atlético de Rafaela

Ahora, para el conjunto dirigido por Ariel Martos, se vendrán dos partidos como local, una oportunidad importante para recuperarse ante su gente.

San Martín comenzó la Primera Nacional sumando fuera de casa en un reducto siempre complicado como la cancha de Chacarita. Fue empate 1 a 1 ante el Funebrero. El Verdinegro se había puesto en ventaja a los 11 minutos del primer tiempo con gol de Nazareno Funez, pero Leyendeker igualó antes del cierre de la primera parte. El punto terminó siendo valioso teniendo en cuenta la condición de visitante y que se trataba del debut en la categoría.

Luego llegó el estreno en casa ante Güemes de Santiago del Estero y el equipo sanjuanino no defraudó . En Concepción , San Martín se impuso 2 a 1 en un partido donde no le sobró demasiado, pero donde justificó la victoria por lo mostrado en el juego. Manuel Cocca y nuevamente Nazareno Funez marcaron para el triunfo.

Días más tarde, el Verdinegro tuvo otra alegría por Copa Argentina. En ese certamen se impuso 2 a 0 frente a Deportivo Madryn con goles de Leonardo Monje y Federico Murillo, lo que alimentó aún más la ilusión en el comienzo de la temporada.

Dos golpes al hilo para San Martín

Sin embargo, después de ese envión anímico llegó el primer golpe. San Martín cayó 2 a 1 ante Tristán Suárez en lo que fue, quizás, su versión más floja. El equipo sanjuanino había comenzado ganando otra vez con un tanto de Nazareno Funez, pero con el correr del partido su rendimiento fue decayendo. En una semana marcada por una intoxicación que afectó al plantel, el desgaste físico terminó pasando factura.

Tras el parate del fútbol argentino por la protesta en apoyo a la AFA, San Martín visitó a Atlético Rafaela en el Monumental rafaelino. Cuando parecía que el Verdinegro rescataba un punto, el local golpeó sobre el final con un gol de Ijiel Protti que decretó la segunda derrota consecutiva para el equipo de Concepción.

Lo que se viene en la Primera Nacional

Ahora el panorama le ofrece a San Martín una buena oportunidad para volver a encaminarse. El equipo de Ariel Martos tendrá dos partidos consecutivos como local: este viernes recibirá desde las 21.30 a San Martín de Tucumán y el viernes 27, a la misma hora, será anfitrión de Racing de Córdoba. Luego, el sábado 4 de abril, visitará a Gimnasia de Jujuy.

Será una chance inmejorable para el Verdinegro de recuperar terreno en casa y volver a sumar en una categoría tan exigente como la Primera Nacional, donde cada punto vale oro.

Nazareno Funez: la carta de gol

El regreso de Nazareno Funez a San Martín comenzó de la mejor manera. En el inicio de la Primera Nacional, el delantero se transformó rápidamente en una de las piezas clave del equipo al aportar goles y presencia ofensiva.

En cuatro encuentros disputados en el torneo, Funez ya anotó tres tantos y se posiciona como el principal referente de ataque del Verdinegro. Además, suma 372 minutos jugados, lo que refleja la confianza que el cuerpo técnico deposita en él dentro del once titular.

image Nazareno Funez es la carta de gol en San Martín e ilusiona a todo el Pueblo Viejo.

El atacante marcó en el debut ante Chacarita, también convirtió en la victoria frente a Güemes en Concepción y volvió a aparecer en la red en el encuentro ante Tristán Suárez. Sus goles fueron fundamentales para el arranque del equipo en la categoría.

Con este presente, Funez no solo ratifica su importancia dentro del plantel, sino que también alimenta la ilusión de los hinchas de San Martín, que ven en su regreso a un delantero capaz de marcar diferencias en una Primera Nacional siempre exigente.