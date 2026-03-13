San Martín se quedó con las manos vacías en el final ante Atlético de Rafaela

San Martín se quedó sin nada en Rafaela y eso preopcupa. En una cancha difícil, con un rival que se potencia como local, el Verdinegro terminó amargado en el tramo final del partido al caer por 1-0 en el marco de la quinta fecha de la Primera Nacional. El único gol lo convirtió Igiel Protti a los 37' del complemento.

San Martín sumó su segunda derrota consecutiva tras la caída ante Tristán Suárez, con un rendimiento que no levanta y con más dudas que certezas.

Un primer tiempo apenas discreto en el Monumental de Rafaela fue el saldo parcial de la excursión del Atlético San Martín por tierras santafesinas. Orden en defensa, equilibrio en el medio para la contención pero escasez de ideas en ofensiva lo fueron llevando al empate contra un Atlético de Rafaela que buscó más, que tuvo en Albertengo a su carta más fuerte pero que tampoco pudo generar opciones claras. Se fue así la primera parte de un Rafaela-San Martín que debía proponer algo más en el complemento.

En la segunda parte, la dinámica del partido no cambió demasiado. Entre las limitaciones de Rafaela y los cuidados de San Martín, poco se agredieron. Recién sobre los 20' aparecería la más clara de toda la noche para el Verdinegro cuando Nazareno Funez metió la volea de zurda en el área y Mayco Bergia respondió sacando una pelota infernal.

Empezaron luego los cambios. Ya San Martín había mandado a Marcchio a la cancha por la lesión de Emanuel Aguillera y llegando a los 25', el técnico Martos decidió el ingreso de Carlo Lattanzio buscando más profundidad. Además de mandar a Leonardo Monje para apostar al manejo del balón.

Insistió Rafaela a los pelotazos. San Martín buscó la respuesta a un toque y en velocidad y a los 29' Jaurena terminó con un remate desviado una buena jugada sanjuanina en ataque. A los 35' Rafaela tuvo una chance con un cabezazo de Protti que se fue por arriba del travesaño tras un córner. Y cuando parecía todo cerrado, el mismo Protti apareció en el segundo palo para poner el 1-0 inmerecido para La Crema. Un castigo grande para un San Martín que nunca pudo imponer del todo sus condiciones.

SIN RESPUESTAS

Se la jugó tarde Martos con Rossi y Da Silva en el ataque. Ya no había tiempo para salvar algo. Rafaela con muy poco, volvió a dejar con las manos vacías a San Martín que no evoluciona en este comienzo del año.

Para San Martín el futuro tiene su mismo nombre porque el San Martín de Tucumán será su próximo rival, el viernes 20 -a las 21.30- en el Pueblo Viejo, en un lindo exámen para ver dónde está parado el Verdinegro en este arranque de la temporada en la dura Primera Nacional.