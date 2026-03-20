San Martín y el desafío de recibir a uno de los grandes para volver a empezar en San Juan

Un arranque de mayor a menor en la Primera Nacional . Un comienzo que ilusionó y dos caídas consecutivas que preocupan, marcaron a este nuevo San Martín que este viernes tendrá un desafío grande para intentar rearmar el comienzo de la temporada.

San Martín de mayor a menor: de un inicio auspicioso en la Primera Nacional, a sufrir dos derrotas al hilo

San Martín prepara un partido más que especial con el Ciruja tucumano

Así, a partir de las 21,30 con bajas importantes y la necesidad de ganar, San Martín será local de San Martín de Tucumán, uno de los grandes del ascenso, con el arbitraje de Juan Nebbietti en partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional.

El Verdinegro viene dos derrotas como visitante (Tristán Suárez y Rafaela) que desdibujaron ese comienzo con buenas sensaciones en Chacarita, victoria ante Guemes y triunfo ante Madryn por Copa Argentina. Se desdibujó el esquema inicial de Martos con los dos últimos partidos y para este viernes, San Martín tendrá bajas de peso como la ausencia de Nazareno Funez en el ataque. Además no podrá contar con Emanuel Aguilera en el fondo.

Con este panorama y fiel a su forma de trabajo, el técnico Martos no anticipó demasiado ni confirmó variantes pero el arquero Sebastián Díaz Robles sería titular ante los tucumanos en una de las modificaciones de peso en el esquema. En el fondo, por Aguilera podría ir Marchio mientras que por Funez, las opciones son variadas con Rossi como una de ellas.

Pero más allá de los nombres, San Martín necesita ganar. Volver a ser. Recuperar ese libreto inicial que entusiasmó. El Ciruja tucumano es un rival que sirve para sacar la medida exacta de esta versión del Verdinegro.

TUCUMAN PROTAGONISTA

Enfrente estará el San Martín de Andrés Yllana. Un equipo que está invicto en cuatro jornadas y que tiene todo resuelto, con nombres importantes como el arquero Sand, el lateral Diarte o el goleador Facundo Pons. La formación del Ciruja sería con Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Nicolás Castro o Matías García, Kevin López; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons.

FECHA 6 PRIMERA NACIONAL

Sábado 21/3:

San Miguel - Racing de Córdoba a las 16

Acassuso - Deportivo Morón a las 16

Defensores de Belgrano - Mitre de Santiago del Estero a las 16

Almagro - Quilmes a las 16

Bolívar - Almirante Brown a las 17

Ferro - Los Andes a las 19

Tristán Suárez - Gimnasia y Esgrima (J) a las 19

Chaco For Ever - Godoy Cruz a las 21

Domingo 22/3:

San Telmo - Colón a las 16

Deportivo Madryn - Estudiantes de Caseros a las 16

Chacarita - Atlético Rafaela a las 16

Temperley - Atlanta a las 16

Patronato - Colegiales a las 16

Central Norte - All Boys a las 17

Güemes (SdE) - Agropecuario a las 17

Deportivo Maipú - Midland a las 19

Lunes 23/3:

Nueva Chicago - Gimnasia y Tiro de Salta a las 19