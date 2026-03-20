    • 20 de marzo de 2026 - 06:44

    San Martín y el desafío de recibir a uno de los grandes para volver a empezar en San Juan

    Este viernes a las 21,30 el Verdinegro recibe al Santo tucumano abriendo la fecha 6 en la Zona B de la categoría.

    Molestias. Gabriel Hachen es uno de los que genera en San Martín pero no estaría a pleno para recibir a los tucumanos.

    Molestias. Gabriel Hachen es uno de los que genera en San Martín pero no estaría a pleno para recibir a los tucumanos.

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    Por Ariel Poblete

    Un arranque de mayor a menor en la Primera Nacional. Un comienzo que ilusionó y dos caídas consecutivas que preocupan, marcaron a este nuevo San Martín que este viernes tendrá un desafío grande para intentar rearmar el comienzo de la temporada.

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    Pasado. Ariel Martos llegó desde Tucumán a San Juan y este viernes jugará ante su ex-equipo en la Primera Nacional.

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    Así, a partir de las 21,30 con bajas importantes y la necesidad de ganar, San Martín será local de San Martín de Tucumán, uno de los grandes del ascenso, con el arbitraje de Juan Nebbietti en partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional.

    El Verdinegro viene dos derrotas como visitante (Tristán Suárez y Rafaela) que desdibujaron ese comienzo con buenas sensaciones en Chacarita, victoria ante Guemes y triunfo ante Madryn por Copa Argentina. Se desdibujó el esquema inicial de Martos con los dos últimos partidos y para este viernes, San Martín tendrá bajas de peso como la ausencia de Nazareno Funez en el ataque. Además no podrá contar con Emanuel Aguilera en el fondo.

    Con este panorama y fiel a su forma de trabajo, el técnico Martos no anticipó demasiado ni confirmó variantes pero el arquero Sebastián Díaz Robles sería titular ante los tucumanos en una de las modificaciones de peso en el esquema. En el fondo, por Aguilera podría ir Marchio mientras que por Funez, las opciones son variadas con Rossi como una de ellas.

    Pero más allá de los nombres, San Martín necesita ganar. Volver a ser. Recuperar ese libreto inicial que entusiasmó. El Ciruja tucumano es un rival que sirve para sacar la medida exacta de esta versión del Verdinegro.

    TUCUMAN PROTAGONISTA

    Enfrente estará el San Martín de Andrés Yllana. Un equipo que está invicto en cuatro jornadas y que tiene todo resuelto, con nombres importantes como el arquero Sand, el lateral Diarte o el goleador Facundo Pons. La formación del Ciruja sería con Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Nicolás Castro o Matías García, Kevin López; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons.

    FECHA 6 PRIMERA NACIONAL

    Sábado 21/3:

    San Miguel - Racing de Córdoba a las 16

    Acassuso - Deportivo Morón a las 16

    Defensores de Belgrano - Mitre de Santiago del Estero a las 16

    Almagro - Quilmes a las 16

    Bolívar - Almirante Brown a las 17

    Ferro - Los Andes a las 19

    Tristán Suárez - Gimnasia y Esgrima (J) a las 19

    Chaco For Ever - Godoy Cruz a las 21

    Domingo 22/3:

    San Telmo - Colón a las 16

    Deportivo Madryn - Estudiantes de Caseros a las 16

    Chacarita - Atlético Rafaela a las 16

    Temperley - Atlanta a las 16

    Patronato - Colegiales a las 16

    Central Norte - All Boys a las 17

    Güemes (SdE) - Agropecuario a las 17

    Deportivo Maipú - Midland a las 19

    Lunes 23/3:

    Nueva Chicago - Gimnasia y Tiro de Salta a las 19

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