San Martín pierde 1-0 ante Temperley y juega con diez en el Hilario Sánchez

Gabriel Hauche abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo. El Verdinegro quedó en inferioridad numérica desde los 9 por la expulsión de Julián Marchio.

Gabriel Hauche abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo con una definición contra el palo derecho.

San Martín pierde 1-0 ante Temperley en el estadio Hilario Sánchez, en un partido clave para sus aspiraciones de ingresar al Reducido de la Primera Nacional. El conjunto visitante encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo, después de que el Verdinegro quedara con diez jugadores desde los primeros minutos.

A los 9 minutos, Julián Marchio vio la tarjeta roja directa y dejó al equipo de Alejandro Schiapparelli en inferioridad numérica. La expulsión obligó a San Martín a reacomodarse rápidamente y afrontar prácticamente todo el encuentro con un futbolista menos.

Temperley logró aprovechar esa situación a los 40 minutos del primer tiempo. Gabriel Hauche apareció para definir contra el palo derecho de Sebastián Díaz Robles y establecer el 1-0 para el conjunto dirigido por Nicolás Domingo.

San Martín necesita reaccionar en un partido decisivo El encuentro tiene especial importancia para el conjunto sanjuanino, que necesita sumar para mantenerse en la pelea por uno de los lugares disponibles en el Reducido. La derrota parcial obliga ahora al Verdinegro a buscar la recuperación con diez jugadores frente a uno de los equipos mejor posicionados de la Zona B.

Temperley, por su parte, intenta sostener la ventaja conseguida por Hauche y llevarse tres puntos de Concepción que también resultan importantes para sus aspiraciones en la recta final de la fase regular.