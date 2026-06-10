San Martín prepara el viaje a Jujuy y Fabricio Llobet será el árbitro

El Verdinegro viajará rumbo al Norte para visitar al Lobo jujeño este sábado a partir de las 20 por la fecha 18 de la Zona B.

Cordobés. Fabricio Llobet dirigirá el partido del sábado en Jujuy, donde San Martín visitará a Gimnasia y Esgrima.

Después de trunco partido ante Nueva Chicago y esperando su momento para realizar el descargo en AFA, en el Atlético San Martín el fútbol no para y el plantel Verdinegro prepara el viaje a Jujuy para visitar a Gimnasia y Esgrima en La Tacita de Plata.

El encuentro previsto para las 20 de este sábado, corresponde a la fecha 18 de la Primera Nacional y tendrá como juez principal al cordobés Fabricio Llobet, quien todavía no dirigió al Verdinegro en la temporada pero que si dirigió a Gimnasia en el triunfo por 2-1 contra Colegiales por la fecha 5.

San Martín terminará este jueves su preparación y definirá la probable formación para jugar contra el encumbrado Lobo jujeño que tiene un partido menos pendiente y está a tres puntos de la punta de la Zona B.

Luego de lo que fue solamente el primer tiempo ante Nueva Chicago y exceptuando al lesionado Emmanuel Aguilera, el entrenador Alejandro Schipparelli podría repetir la formación que comenzó contra el Torito, con la novedad de comenzar con Monje como volante central más Genaro Rossi como acompañante en ataque de Funez.

No hay demasiados misterios y la idea es repetir la base para terminar de encontrarle la identidad a este San Martín que está a mitad de campeonato y hoy afuera de la zona de Reducido.