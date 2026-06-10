San Martín prepara el viaje a Jujuy y Fabricio Llobet será el árbitro

Después de trunco partido ante Nueva Chicago y esperando su momento para realizar el descargo en AFA, en el Atlético San Martín el fútbol no para y el plantel Verdinegro prepara el viaje a Jujuy para visitar a Gimnasia y Esgrima en La Tacita de Plata.
El encuentro previsto para las 20 de este sábado, corresponde a la fecha 18 de la Primera Nacional y tendrá como juez principal al cordobés Fabricio Llobet, quien todavía no dirigió al Verdinegro en la temporada pero que si dirigió a Gimnasia en el triunfo por 2-1 contra Colegiales por la fecha 5.
San Martín terminará este jueves su preparación y definirá la probable formación para jugar contra el encumbrado Lobo jujeño que tiene un partido menos pendiente y está a tres puntos de la punta de la Zona B.
Luego de lo que fue solamente el primer tiempo ante Nueva Chicago y exceptuando al lesionado Emmanuel Aguilera, el entrenador Alejandro Schipparelli podría repetir la formación que comenzó contra el Torito, con la novedad de comenzar con Monje como volante central más Genaro Rossi como acompañante en ataque de Funez.
No hay demasiados misterios y la idea es repetir la base para terminar de encontrarle la identidad a este San Martín que está a mitad de campeonato y hoy afuera de la zona de Reducido.
Un probable equipo iría con Díaz Robles en el arco; Murillo, Osores, Cocca y Zuliani en defensa; Acosta, Monje, Jaurena y Hachen en el medio; Rossi y Funez en el ataque.
ARBITROS DE LA FECHA
Zona A
Sábado 13 de junio
15.30: Defensores de Belgrano vs Colón // Juan Pafundi
16.00: Ciudad de Bolívar vs Morón // Bryan Ferreyra
Domingo 14 de junio
14.30: Almirante Brown vs Godoy Cruz // Álvaro Carranza
15.00: Deportivo Madryn vs San Miguel // Joaquín Gil
15.00: Estudiantes vs All Boys // Juan Pablo Loustau
15.30: Ferro vs Acassuso // Gonzalo Peirera
16.00: Mitre (SdE) vs Los Andes // Maximiliano Macheroni
16.00: Racing de Córdoba vs Chaco For Ever // Maximiliano Manduca
16.30: Central Norte vs San Telmo // Carlos Córdoba
Zona B
Sábado 13 de junio
14.30: Midland vs Atlanta // Bruno Amiconi
15.00: Colegiales vs San Martín (Tucumán) // Pablo Giménez
15.30: Almagro vs Agropecuario // Felipe Viola
15.30: Chicago vs Chacarita // Juan Cruz Robledo
17.00: Quilmes vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Javier Delbarba
20.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs San Martín (San Juan) // Fabricio Llobet
Domingo 14 de junio
15.30: Patronato vs Atlético Rafaela // Nelson Sosa
16.00: Temperley vs Atlético Güemes (SdE) // Jorge Broggi
16.30: Deportivo Maipú vs Tristán Suárez // Lucas Comesaña