    • 10 de junio de 2026 - 18:09

    San Martín prepara el viaje a Jujuy y Fabricio Llobet será el árbitro

    El Verdinegro viajará rumbo al Norte para visitar al Lobo jujeño este sábado a partir de las 20 por la fecha 18 de la Zona B.

    Cordobés. Fabricio Llobet dirigirá el partido del sábado en Jujuy, donde San Martín visitará a Gimnasia y Esgrima.

    Cordobés. Fabricio Llobet dirigirá el partido del sábado en Jujuy, donde San Martín visitará a Gimnasia y Esgrima.

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    Por Ariel Poblete

    Después de trunco partido ante Nueva Chicago y esperando su momento para realizar el descargo en AFA, en el Atlético San Martín el fútbol no para y el plantel Verdinegro prepara el viaje a Jujuy para visitar a Gimnasia y Esgrima en La Tacita de Plata.

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    El encuentro previsto para las 20 de este sábado, corresponde a la fecha 18 de la Primera Nacional y tendrá como juez principal al cordobés Fabricio Llobet, quien todavía no dirigió al Verdinegro en la temporada pero que si dirigió a Gimnasia en el triunfo por 2-1 contra Colegiales por la fecha 5.

    San Martín terminará este jueves su preparación y definirá la probable formación para jugar contra el encumbrado Lobo jujeño que tiene un partido menos pendiente y está a tres puntos de la punta de la Zona B.

    Luego de lo que fue solamente el primer tiempo ante Nueva Chicago y exceptuando al lesionado Emmanuel Aguilera, el entrenador Alejandro Schipparelli podría repetir la formación que comenzó contra el Torito, con la novedad de comenzar con Monje como volante central más Genaro Rossi como acompañante en ataque de Funez.

    No hay demasiados misterios y la idea es repetir la base para terminar de encontrarle la identidad a este San Martín que está a mitad de campeonato y hoy afuera de la zona de Reducido.

    Un probable equipo iría con Díaz Robles en el arco; Murillo, Osores, Cocca y Zuliani en defensa; Acosta, Monje, Jaurena y Hachen en el medio; Rossi y Funez en el ataque.

    ARBITROS DE LA FECHA

    Zona A

    Sábado 13 de junio

    15.30: Defensores de Belgrano vs Colón // Juan Pafundi

    16.00: Ciudad de Bolívar vs Morón // Bryan Ferreyra

    Domingo 14 de junio

    14.30: Almirante Brown vs Godoy Cruz // Álvaro Carranza

    15.00: Deportivo Madryn vs San Miguel // Joaquín Gil

    15.00: Estudiantes vs All Boys // Juan Pablo Loustau

    15.30: Ferro vs Acassuso // Gonzalo Peirera

    16.00: Mitre (SdE) vs Los Andes // Maximiliano Macheroni

    16.00: Racing de Córdoba vs Chaco For Ever // Maximiliano Manduca

    16.30: Central Norte vs San Telmo // Carlos Córdoba

    Zona B

    Sábado 13 de junio

    14.30: Midland vs Atlanta // Bruno Amiconi

    15.00: Colegiales vs San Martín (Tucumán) // Pablo Giménez

    15.30: Almagro vs Agropecuario // Felipe Viola

    15.30: Chicago vs Chacarita // Juan Cruz Robledo

    17.00: Quilmes vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Javier Delbarba

    20.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs San Martín (San Juan) // Fabricio Llobet

    Domingo 14 de junio

    15.30: Patronato vs Atlético Rafaela // Nelson Sosa

    16.00: Temperley vs Atlético Güemes (SdE) // Jorge Broggi

    16.30: Deportivo Maipú vs Tristán Suárez // Lucas Comesaña

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