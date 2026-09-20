    • 20 de septiembre de 2026 - 16:57

    San Martín de San Juan recibe a Colegiales por la fecha 30 de la Primera Nacional

    El Verdinegro se enfrenta al conjunto de Munro en el estadio Hilario Sánchez, por una nueva jornada del campeonato de la Primera Nacional.

    San Martín

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín de San Juan vuelve a jugar ante su gente. El Verdinegro recibe a Colegiales este domingo desde las 17, en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional.

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    Enfrente estará Colegiales, en un encuentro que puede ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en esta etapa del torneo. El árbitro será Federico Benítez.

    En desarrollo.-

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