San Martín de San Juan recibe a Colegiales por la fecha 30 de la Primera Nacional

El Verdinegro se enfrenta al conjunto de Munro en el estadio Hilario Sánchez, por una nueva jornada del campeonato de la Primera Nacional.

San Martín de San Juan vuelve a jugar ante su gente. El Verdinegro recibe a Colegiales este domingo desde las 17, en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli atraviesa la recta final del campeonato con el objetivo de seguir sumando y mantenerse en la pelea dentro de la Zona B. El entrenador asumió durante la temporada y logró darle un nuevo impulso al conjunto sanjuanino.

Enfrente estará Colegiales, en un encuentro que puede ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en esta etapa del torneo. El árbitro será Federico Benítez.